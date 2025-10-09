Znany dominikanin, ojciec Wojciech Jędrzejewski, zdecydował się opuścić zakon i przejść do stanu świeckiego. Jego decyzja, ogłoszona oficjalnie przez władze zakonu, wywołała szerokie poruszenie zarówno w środowisku kościelnym, jak i wśród wiernych. Duchowny wyjaśnił powody swojego odejścia oraz przeprosił tych, których zawiódł.

Dominikanin Wojciech Jędrzejewski przechodzi do stanu świeckiego / Shutterstock

Znany dominikanin opuszcza zakon

Ojciec Wojciech Jędrzejewski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych dominikanów w Polsce, postanowił opuścić zakon i przejść do stanu świeckiego. O swojej decyzji poinformował w oficjalnym oświadczeniu, które zostało przekazane przez władze zakonu. Duchowny, znany z działalności medialnej i pracy z młodzieżą, wyjaśnił motywy swojego odejścia oraz przeprosił wiernych za rozczarowanie.

Oficjalne potwierdzenie i reakcja zakonu

Informacja o decyzji ojca Jędrzejewskiego została przekazana przez socjusza prowincjała, ojca Szymona Popławskiego. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że zakonnik zwrócił się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o zgodę na przeniesienie do stanu świeckiego oraz opuszczenie zakonu. Od 1 października 2024 roku działalność publiczna ojca Jędrzejewskiego została zawieszona, a zakon rozpoczął procedury kanoniczne związane z jego odejściem. Szczegóły sprawy nie zostały ujawnione.

Władze zakonu zaznaczyły, że po formalnym wystąpieniu z zakonu i stanu duchownego, a także po wyprowadzce, nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Wojciecha Jędrzejewskiego.

Powody odejścia i przeprosiny duchownego

W przesłanym do redakcji "Więź" oświadczeniu ojciec Jędrzejewski wyjaśnił powody swojej decyzji. Decyzja ta wiąże się z łamaniem zakonnych ślubów czystości, do których się zobowiązałem. Przepraszam tych, których zawiodłem, i proszę o modlitwę - napisał duchowny. Jego szczerość i otwartość spotkały się z różnymi reakcjami wśród wiernych oraz opinii publicznej.

Reakcje wiernych i środowiska kościelnego

Decyzja znanego zakonnika wywołała szerokie poruszenie wśród wiernych i w środowisku kościelnym. Ojciec Jędrzejewski od lat był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim środowisku dominikańskim. Jego działalność duszpasterska, zwłaszcza praca z młodzieżą oraz aktywność w mediach, przyniosły mu dużą popularność i szacunek.

Wielu wiernych wyraziło zaskoczenie i smutek z powodu odejścia duchownego, podkreślając jego zasługi dla wspólnoty. Jednocześnie pojawiły się głosy wsparcia i zrozumienia dla jego decyzji, a także prośby o uszanowanie prywatności byłego już zakonnika.

Dorobek i działalność medialna ojca Jędrzejewskiego

Ojciec Wojciech Jędrzejewski przyjął święcenia kapłańskie w 1994 roku. Przez lata współpracował z Radiem Plus i kanałem ReligiaTV, a jego teksty ukazywały się m.in. w "Tygodniku Powszechnym". Jest także autorem i współautorem książek, takich jak "Fascynujące zaproszenie", "Z Bogiem na czacie" czy "Ewangeliarz dominikański". Jego zaangażowanie w dialog z młodzieżą oraz nowoczesne podejście do duszpasterstwa sprawiły, że stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w polskim Kościele.

Co dalej z ojcem Jędrzejewskim?

Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze losy Wojciecha Jędrzejewskiego po opuszczeniu zakonu. Jego działalność publiczna została zawieszona, a sam duchowny prosi o modlitwę i wyrozumiałość.