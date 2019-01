PZPN stracił cierpliwość - licencja Wisły Kraków na grę w Ekstraklasie została zawieszona. W tatrzańskich schroniskach śnieg uwięził kilkadziesiąt osób. Tłumaczka Donalda Tuska została wezwana jako świadek w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Odmówiła jednak składania zeznań w charakterze świadka. To niektóre informacje środy. O czym jeszcze się mówiło? Oto nasze podsumowanie dnia.

PZPN zawiesił licencję Wisły Kraków

Na zdjęciu archiwalnym z 17.03.2015 r.: Przed meczem z Cracovią w piłkarskich derbach Krakowa 2015 / PAP/Jacek Bednarczyk /

Licencja Wisły Kraków na grę w Ekstraklasie zawieszona! To oficjalny komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. Komisja podjęła decyzję o zawieszeniu licencji ze względu na brak kontaktu ze strony poprzednich bądź nowych właścicieli Wisły Kraków - czytamy w komunikacie.

Zero tolerancji dla takich działań! Mam nadzieję, że decyzja Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN otrzeźwi niektóre gorące głowy i skłoni odpowiedzialnych ludzi związanych z Wisłą Kraków do racjonalnego postępowania - tak prezes PZPN Zbigniew Boniek skomentował zamieszanie z Wisłą Kraków.





W Tatrach lawinowa „4”. Śnieg uwięził turystów w schroniskach

Zima w Dolinie Kościeliskiej / PAP/Jan Niedziałek /

Problem mają ci turyści, których lawinowa "4" zastało w górach. W tatrzańskich schroniskach śnieg uwięził kilkadziesiąt osób.



Tłumaczka byłego premiera Donalda Tuska odmówiła składania zeznań

Magdalena Fitas-Dukaczewska / Leszek Szymański / PAP

W Prokuraturze Krajowej miała zeznawać Magdalena Fitas-Dukaczewska. Tłumaczka m.in. Donalda Tuska została wezwana jako świadek w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. W 2010 roku tłumaczyła rozmowy pomiędzy byłym premierem a prezydentem Rosji Władimirem Putinem po katastrofie smoleńskiej. Odmówiła jednak składania zeznań w charakterze świadka, ze względu na obowiązującą ją tajemnicę. "Miała taki obowiązek" - tłumaczył jej pełnomocnik.



Afera SKOK Wołomin. Byłemu prokuratorowi grozi 8 lat więzienia

Osiem lat więzienia grozi byłemu szefowi prokuratury apelacyjnej w Warszawie. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura zakończyła śledztwo wobec Zygmunta K., który jest podejrzany o oszustwo i wyłudzenie 100 tysięcy złotych kredytu ze SKOK Wołomin.



Jak dowiedział się Krzysztof Zasada, w czasie, gdy były prokurator apelacyjny starał się o pożyczkę z wołomińskiej kasy, miał zataić przed pracownikiem SKOK informacje o swoich zobowiązaniach finansowych, które miały wpływ na ocenę jego zdolności kredytowej.



Kaczyński premierem? Krasnodębski: Niczego nie można wykluczyć

Krasnodębski o tym, czy Kaczyński będzie premierem: Nic nie można wykluczyć Jakub Rutka /RMF FM

"Niczego nie można wykluczyć. Nie słyszałem żeby takie zmiany były planowane" - tak na pytanie o to, czy Jarosław Kaczyński ponownie zostanie premierem odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Zdzisław Krasnodębski. W poniedziałek w RMF FM Adam Hofman przewidywał, że zmiana na stanowisku premiera czeka nas już niedługo. Eurodeputowany z Prawa i Sprawiedliwości dodał: "Jarosław Kaczyński jest przywódcą obozu Zjednoczonej Prawicy, jest też jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich".

Dopytywany o to, czy dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest problemem, że Jarosław Kaczyński jest jednym z najmniej lubianych polityków, stwierdził: To jest pewien problem, ja szczerze mówiąc nie byłem tego w stanie pojąć, skąd się to bierze. To jest taka rozbieżność między ocenami ekspertów, a opinią publiczną.



CAŁĄ ROZMOWĘ ROBERTA MAZURKA ZE ZDZISŁAWEM KRASNODĘBSKIM ZOBACZYSZ TUTAJ

Adam Bodnar: Nie jestem od tego, żeby za rząd pisać przepisy

"Zamierzam poprosić pana premiera o spotkanie w kontekście tej ustawy (o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - red.)" - powiedział Adam Bodnar gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Po fali krytyki premier wycofał projekt ustawy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, w ustawie powinien znaleźć się między innymi zapis o przemocy ekonomicznej. Chodzi o przypadki, kiedy pracujący zarobkowo mąż wydziela pieniądze żonie pozostającej w domu z dziećmi. "5 zł, 10 zł - za które ma przeżyć jeden dzień, dwa dni, trzy dni" - wyjaśnia Bodnar. Zdaniem RPO, należy doprecyzować sformułowanie "przemoc ekonomiczna". "Przyjrzałem się projektowi. On na to nie wskazywał" - dodał Adam Bodnar.



Sylwester w domu posła PiS, uczestnik zraniony nożem

Prokuratura wyjaśnia okoliczności wydarzeń z udziałem posła Prawa i Sprawiedliwości Przemysława Czarneckiego podczas imprezy sylwestrowej w jego domu niedaleko Warszawy. W trakcie zabawy jeden z jej uczestników został zraniony nożem.



Po imprezie z raną ciętą ręki trafił do szpitala jeden z uczestników spotkania. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, śledczy prowadzą już "postępowanie w kierunku artykułu mówiącego o ‘naruszeniu czynności ciała’". Mężczyzna ma nacięty palec. Teraz śledczy będą sprawdzać, jak doszło do zranienia - czy mężczyzna okaleczył się sam, czy może zrobił to ktoś ze współbiesiadników.

Poseł został wezwany przez prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego do złożenia wyjaśnień na piśmie.



"Nie mam sobie nic do zarzucenia, jestem ofiarą tej sytuacji" - mówił w rozmowie z reporterem RMF FM poseł PiS Przemysław Czarnecki.



Ostatnie pożegnanie bp Tadeusza Pieronka

Bp Tadeusz Pieronek został pochowany w krypcie kościoła świętych Piotra i Pawła w Krakowie. "Jego misja zawsze była jakoś inna, ale kto wie, czy w tej inności nie trafiała w samo sedno" - mówił metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś.



Nowe zasady naliczania opłat za wywóz śmieci w Warszawie

Już nie "od osoby", ale od metrażu mieszkania lub zużycia wody - prawdopodobnie na takich zasadach mieszkańcy Warszawy będą płacić za wywóz śmieci - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Warszawski ratusz przygotowuje zmiany dotyczące sposobu rozliczania odbioru odpadów. To będzie kolejny krok śmieciowej rewolucji, bo od Nowego Roku w stolicy, tam gdzie są już odpowiednie pojemniki, śmieci należy segregować na 5 frakcji.

Więcej o pomyśle warszawskiego magistratu przeczytacie TUTAJ >>>



Nad Tajlandię nadciąga burza tropikalna. Tysiące turystów uciekają z wysp

Dziesiątki tysięcy przebywających w Tajlandii turystów opuściło w ostatnich dniach wyspy leżące w Zatoce Tajlandzkiej w związku z nadchodzącą burzą tropikalną Pabuk. Anulowano niektóre loty na wyspy; zawieszono kursy promów. Z wysp w Zatoce Tajlandzkiej, gdzie spodziewa się uderzenia Pabuka, od 31 grudnia uciekło 30-50 tys. turystów. Dla tych, którzy nie zdecydowali się na opuszczenie wysp, władze i hotelarze przygotowują specjalne schronienia.



Paraliż w prokuraturach. Pracownicy masowo biorą zwolnienia lekarskie

Pracownicy prokuratur w całym kraju zaostrzają protest i masowo biorą zwolnienia lekarskie. W Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu nie ma połowy wszystkich pracowników administracyjnych, podobnie jest w prokuraturach rejonowych w Bydgoszczy.



W Krakowie przed nowym rokiem na zwolnieniach było aż 90 procent pracowników administracyjnych.



Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ >>>



Turniej Czterech Skoczni. Dwóch Polaków odpadło w kwalifikacjach

Dawid Kubacki zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Innsbrucku. Uzyskał 121 metrów. Najlepszy był lider turnieju i klasyfikacji generalnej PŚ Japończyk Ryoyu Kobayashi - 126,5 m. Konkurs w Innsbrucku to trzecia odsłona turnieju. W piątek w pierwszej serii wystąpi pięciu Polaków, odpadli Maciej Kot i Aleksander Zniszczoł.

Jakub Błaszczykowski rozwiązał umowę z VfL Wolfsburg

Umowa Jakuba Błaszczykowskiego z VfL Wolfsburg została rozwiązana za porozumieniem stron - poinformował niemiecki klub piłkarski na Twitterze. 33-letni reprezentant Polski występował w ekipie "Wilków" od sierpnia 2016 roku.

Chiński pojazd wylądował na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca

Chiński pojazd kosmiczny Czang'e 4 wylądował w czwartek na niewidocznej z Ziemi półkuli Księżyca - poinformowała Telewizja Centralna Chin. Jest to pierwsze lądowanie pojazdu wysłanego z Ziemi na tej półkuli.



Jakie imiona najczęściej nadają rodzice w Polsce?

Znamy najpopularniejsze imiona, jakie rodzice nadawali swoim dzieciom w 2018 roku. Zuzanna wygrywa wśród imion dla dziewczynek. Najwięcej chłopców zaś dostało na imię Antoni - wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Cyfryzacji.