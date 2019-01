Umowa Jakuba Błaszczykowskiego z VfL Wolfsburg została rozwiązana za porozumieniem stron - poinformował niemiecki klub piłkarski na Twitterze. 33-letni reprezentant Polski występował w ekipie "Wilków" od sierpnia 2016 roku.

Jakub Błaszczykowski grał w Wolfsburgu od sierpnia 2016 roku / Revierfoto / PAP/DPA

VfL Wolfsburg i Jakub Błaszczykowski rozwiązują umowę za obopólną zgodą. Błaszczykowski już jest w swojej ojczyźnie, aby dołączyć do nowego klubu. Życzymy Ci wszystkiego najlepszego na przyszłość, Kuba! - napisano na Twitterze niemieckiego klubu.

Nieco wcześniej tamtejsze media (m.in. agencja DPA i "Bild") informowały, że Błaszczykowski nie udał się z Wolfsburgiem na zgrupowanie do Portugalii. Od czwartku drużyna przygotowuje się w miejscowości Almancil.



Urodzony 14 grudnia 1985 roku w Truskolasach Błaszczykowski występował w przeszłości w KS Częstochowa, Wiśle Kraków, Borussii Dortmund, Fiorentinie (na zasadzie wypożyczenia z Borussii) i od sierpnia 2016 w Wolfsburgu.



Największe sukcesy klubowe osiągnął w Borussii - dwa razy był mistrzem Niemiec (2011, 2012), zdobył Puchar Niemiec (2012), awansował też do finału Ligi Mistrzów (2013 - 1:2 w finale na Wembley z Bayernem Monachium).



Doświadczony pomocnik zadebiutował w kadrze narodowej 28 marca 2006 roku w wygranym 2:1 towarzyskim spotkaniu z Arabią Saudyjską w Rijadzie. Łącznie rozegrał dotychczas 105 meczów dla biało-czerwonych, co jest rekordem w historii polskiego futbolu. Zdobył 21 bramek.



W obecnym sezonie Bundesligi praktycznie nie występował w ekipie "Wilków". Zagrał tylko 12 minut, na początku października w przegranym 0:2 meczu z Werderem Brema. Po 17. kolejce Wolfsburg zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 28 punktów.



33-letniego Błaszczykowskiego niektóre niemieckie media łączą z ewentualnym przejściem do Wisły Kraków. Nie wiadomo jednak, jak to będzie wyglądać wobec obecnych kłopotów własnościowych w tym klubie i zawieszeniu przez PZPN licencji Wisły na grę w Ekstraklasie .