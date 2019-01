"Nic nie można wykluczyć. Nie słyszałem żeby takie zmiany były planowane" - tak na pytanie o to, czy Jarosław Kaczyński ponownie zostanie premierem odpowiadał w Porannej rozmowie w RMF FM prof. Zdzisław Krasnodębski. W poniedziałek w RMF FM Adam Hofman przewidywał, że zmiana na stanowisku premiera czeka nas już niedługo. Eurodeputowany z Prawa i Sprawiedliwości dodał: "Jarosław Kaczyński jest przywódcą obozu Zjednoczonej Prawicy, jest też jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich".

Wideo youtube

Dopytywany o to, czy dla Prawa i Sprawiedliwości nie jest problemem, że Jarosław Kaczyński jest jednym z najmniej lubianych polityków, stwierdził: To jest pewien problem, ja szczerze mówiąc nie byłem tego w stanie pojąć skąd się to bierze. To jest taka rozbieżność między ocenami ekspertów, a opinią publiczną.



W rozmowie poruszono też temat nominacji Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji. "To nie ja powołałem pana Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji, więc trudno mi powiedzieć (...). Wiem, że on jest bardzo popularnym człowiekiem, który zna się na mediach społecznościowych" - powiedział pytany o kompetencje Adama Andruszkiewicza prof. Zdzisław Krasnodębski w Porannej rozmowie w RMF FM.



Pytany o to, czy zgodnie z pomysłem Andruszkiewicza Światowid i Dionizos nie powinni dłużej być patronami polskich pociągów, bo według nowego wiceministra "postacie te promują okultyzm oraz pogaństwo", stwierdził: Rozumiem, że pan nawiązuje do wypowiedzi nowego wicieministra cyfryzacji. Nie czytałem tego bloga, więc nie znam argumentów.

Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości bronił też Andruszkiewicza przed oskarżeniami Abrahama Foxmana, byłego dyrektor Ligi Przeciwko Zniesławieniu. Foxman stwierdził, że Andruszkiewicz, to "neonazistowski antysemita". Zawsze padały takie oskarżenia, chociażby kiedy Roman Giertych został wicepremierem rządu - stwierdził wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. '

POSŁUCHAJ CAŁEJ ROZMOWY ROBERTA MAZURKA ZE ZDZISŁAWEM KRASNODĘBSKIM Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Gość: Zdzisław Krasnodębski





Robert Mazurek, RMF FM: Panie profesorze, Ada, Hofman wczoraj nakreślił taki oto scenariusz, że za rok premierem będzie Jarosław Kaczyński.

Zdzisław Krasnodębski: Ciekawa koncepcja, ale nie wiem, na jakiej podstawie.

Właśnie chciałem zapytać, czy on to sobie wywróżył z fusów, czy też są w ogóle tego typu rozważania.

No jak pan wie Jarosław Kaczyński jest przywódcą całego obozu Zjednoczonej Prawicy...

Oraz ludzkości.

Ludzkości jeszcze nie, ale jest też jednym z najbardziej doświadczonych polityków europejskich, to trzeba powiedzieć.

Naturalnie.

Po tym, jak następuje schyłek Angeli Merkel, to w zasadzie...

Myśli pan, że stanie na czele CDU?

No tego nie. Ale na pewno, myślę, że gdyby politycy CDU zapytali o radę pana prezesa Kaczyńskiego, pewnie by tej rady udzielił. A ponieważ są też takie spekulacje wewnętrzne, że ewentualnie Prawo i Sprawiedliwość by się przyłączyło do EPL-u, czyli Europejskiej Partii Ludowej, gdzie najważniejsze jest CDU, CSU, niektórzy o nas zabiegają, chodzą, pytają.

Kto tak zabiega, panie profesorze?

No różni przychodzą, powiedziałbym osoby, które mówią, że to byłoby możliwe, a nawet pożądane.

Ale kto?

Dziennikarze.

Dziennikarze o pana zabiegają? Niemieccy?

Niemieccy.

To fascynujące. A teraz, jeśli można oczywiście, wróćmy do pytania...

To pytanie często się powtarza, więc mówię, że w związku z tym rzeczywiście...

Ale jest o tyle coś na rzeczy, że co jakiś czas pojawiają się w PiS-ie takie głosy, ze wszystko fajnie, Beata Szydło bardzo dobrze, Mateusz Morawiecki znakomicie, ale i tak - tak naprawdę - czekamy, aż premierem zostanie Jarosław Kaczyński i świat wreszcie stanie na nogach.

Cieszę się także, że RMF FM na to czeka i pan redaktor. To mnie bardzo cieszy. Rzeczywiście nic nie można wykluczyć. Nie słyszałem, żeby takie zmiany były planowane.

Ale niczego nie można wykluczyć.

Nie można wykluczyć.

Tymczasem w sondażu dla "Super Expressu" Jarosław Kaczyński wygrywa. Okazał się bowiem najgorszym politykiem ubiegłego roku, tak przynajmniej twierdzi 37 proc. respondentów.

Respondenci są innego zdania niż pan redaktor.

Ja? Ano tak, zapomniałem.

Niestety świat, czy to niestety w dalekiej posuniętej niewiedzy, a może uprzedzeniach akurat tej części polskiego społeczeństwa.

Panie profesorze, ja myślę, że sarkazm nie jest najlepszym sposobem na przeprowadzenie Porannej rozmowy. Panie profesorze, ja pytam poważnie. Czy to nie jest jakiś problem, że lider waszej partii jest jednocześnie jednym z najbardziej nielubianych polityków, walczy o tytuł najbardziej nielubianego z Grzegorzem Schetyną?

On jest przywódcą opozycji, totalnej.

A wy jesteście totalną władzą, no dobrze.

Nie wiem, być może Polacy nie lubią wybitnych polityków, takich jak Grzegorz Schetyna.

I Jarosław Kaczyński.

Jak Jarosław Kaczyński. Mówiąc poważnie, to jest pewien problem, oczywiście to jest pewien problem. I ja szczerze mówiąc też nigdy nie byłem w stanie tego do końca pojąć, skąd się to bierze. Jest taka rozbieżność między ocenami ekspertów, takich znawców polskiej polityki, jak pan redaktor, a taką opinią publiczną tylko części polskiego społeczeństwa. Przecież są też ludzie, którzy są bardzo w pozytywnym nastawieniu do...

Panie profesorze, przypominam, że jesteśmy na antenie, więc żarty na razie zostawmy.