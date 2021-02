"​Zwracamy się do papieża Franciszka o udostępnienie akt spraw księdza Andrzeja Dymera, aby polska prokuratura otrzymała dokumenty bezpośrednio z Watykanu" - poinformował lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń. Chodzi o sprawę przedstawioną m.in. w reportażu TVN 24 "Najdłuższy proces Kościoła". Podano tam, że ks. Andrzej Dymer ze Szczecina wykorzystywał seksualnie osoby nieletnie, a szczecińscy biskupi wiedzieli o tym od 1995 r.

Robert Biedroń podczas konferencji prasowej / Rafał Guz / PAP

Śledztwo wszczęto dopiero po publikacji dziennikarzy "Gazety Wyborczej" w 2008 r. Mimo to przez te lata duchownego nie spotkała kara - przestępstwa się przedawniły, a przez długi okres nie odsunięto go też od pracy z dziećmi. Ks. Dymer zmarł w minionym tygodniu.

Biedroń o liście Lewicy poinformował na konferencji prasowej w Sejmie.

Cytat Jako Lewica zwracamy się do papieża Franciszka o udostępnienie akt spraw księdza Dymera, żeby polska prokuratura, która dzisiaj jest wstrzymywana ze względów prawdopodobnie na pewien układ klerykalno-polityczny, żeby otrzymała te dokumenty bezpośrednio z Watykanu podkreślił Robert Biedroń

Jeżeli nie chce tego wydać kuria, to prawo kanoniczne dzisiaj mówi, po decyzji papieża Franciszka, że Watykan może udostępnić takie dokumenty - zaznaczył europoseł.



"Postawimy winnych pedofilii tam, gdzie ich miejsce"

Polityk poinformował, że Lewica może pojechać po te dokumenty do Watykanu.

Postawimy w końcu winnych pedofilii tam, gdzie ich miejsce - przed sprawiedliwym, niezależnym sądem w Polsce - oświadczył.



Wideo youtube

Posłanka Joanna Scheuring-Wielgus przypomniała, że w 2019 roku papież Franciszek zniósł tzw. "tajemnicę papieską" w postępowaniach dotyczących pedofilii.

Od tamtego czasu każda prokuratura, każde organy ścigania na świecie mają możliwość wglądu do akt przestępstw księży czy biskupów, którzy są oskarżani o pedofilię - zauważyła.



Scheuring-Wielgus poinformowała, że oprócz listu do papieża Franciszka Lewica przesłała także pismo do Kongregacji Nauki Wiary, w którym pyta, czy prokuratura wystąpiła o dokumenty akt m.in. księdza Krzysztofa G. z Chodzieży. Jest on podejrzany m.in. o wieloletnie wykorzystywanie seksualne ministranta. Lewica pyta też o sprawę ks. Dymera.



Lewica z interpelacją do Ziobry

Posłowie i posłanki Lewicy złożyli też interpelację do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry ws. śmierci ks. Dymera i przesłanki, z powodu których prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie oraz czy prokuratura zabezpieczyła dokumenty.



Posłanka Katarzyna Ueberhan zaapelowała o nadanie druku projektowi ustawy Lewicy, której celem jest powołanie specjalnej komisji ds. wyjaśnienia przypadków pedofilii w Kościele i która byłaby tylko temu przeznaczona.



Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii poinformowała, że przystąpiła do badania dokumentów w przedawnionej sprawie dotyczącej ks. Dymera, jednak ze względu na jego śmierć postępowanie wyjaśniające zostanie zakończone.