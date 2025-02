Będą zmiany w programie "Cyfrowy uczeń". Jak pisze "Rzeczpospolita", wiosną Ministerstwo Cyfryzacji ma ogłosić przetarg na zakup setek tysięcy laptopów i tabletów. Program PiS będzie jednak zmodyfikowany. Sprzęt trafi do szkół, a nie na własność ucznia. Pierwszeństwo mają biedniejsze regiony i szkoły gorzej wyposażone.

Według "Rzeczpospolitej" - inaczej niż w programie rządu PiS - laptopy nie będą rozdawane uczniom na własność. "O tym, kto będzie mógł z nich korzystać, zdecyduje szkoła. Dystrybucja odbywać się będzie według wskaźnika zamożności regionu" - pisze dziennik.

Dodaje, że program "Cyfrowy uczeń" "zakłada kupno aż 735 tys. komputerów przenośnych". "Sprzęt ma trafić tylko do szkół publicznych - podstawowych oraz ponadpodstawowych i artystycznych. Dystrybucja sprzętu będzie opierała się na wskaźnikach regionu, m.in. wskaźniku bezrobocia, średniej płacy - to oznacza, że większe szanse na otrzymanie rządowego sprzętu będą miały biedniejsze regiony" - pisze.



"W przypadku nadmiaru kwalifikujących się szkół, priorytetowo traktowane będą placówki z obszarów objętych w 2024 roku stanem klęski żywiołowej oraz te o ograniczonych możliwościach infrastrukturalnych" - cytuje dziennik założenia programu.



Jak informuje "Rz" resort cyfryzacji, przetarg na zakup laptopów, laptopów przeglądarkowych i tabletów jest planowany na przełom I i II kwartału 2025 r.



"Sprzęt ma być własnością organu prowadzącego szkołę (nie jest planowane przekazywanie go na własność uczniom), który będzie dysponować sprzętem zgodnie z potrzebami edukacyjnymi. Sprzęt nie będzie przypisany do uczniów konkretnej klasy" - wyjaśnia ministerstwo w odpowiedzi.