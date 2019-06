Sprawcy zranienia w głowę spacerującej po promenadzie w Świnoujściu kobiety poszukuje tamtejsza policja. Turystka została najprawdopodobniej postrzelona z wiatrówki. Na szczęście doznała tylko powierzchownych obrażeń.

Funkcjonariusze przeszukali teren w okolicy miejsca, gdzie turystka została najprawdopodobniej postrzelona / Sławomir Ryfczyński/ iswinoujscie.pl /

Do zdarzenia doszło we wtorek późnym wieczorem. Kobieta spacerowała po promenadzie w Świnoujściu, gdy poczuła uderzenie w głowę. Wróciła do hotelu i stamtąd, około 23:00 wezwała policję.

Funkcjonariusze przeszukali teren w okolicy miejsca, gdzie turystka została najprawdopodobniej postrzelona. Nie znaleźli już jednak nikogo, kto mógłby mierzyć do spacerujących osób.

Aktualnie trwają nadal czynności w tej sprawie, jest zbyt wcześnie, aby potwierdzić, że rana została spowodowana przez broń pneumatyczną - mówi nadkom. Alicja Śledziona z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Obrażenia kobiety okazały się powierzchowne. Nie wymagała ona przewiezienia do szpitala.