Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w środę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem, które obejmuje województwa: zachodniopomorskie, pomorskie (z wyłączeniem powiatów: puckiego, gdańskiego oraz gdyńskiego), kujawsko-pomorskie, lubuskie i zachodnie powiaty wielkopolskiego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Józef Polewka, RMF FM

Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia przed upałami obejmują całe woj. lubuskie, pomorskie (z wyłączeniem powiatów: puckiego, gdańskiego oraz gdyńskiego), zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie oraz zachodnie powiaty Wielkopolski. Temperatura może się tam wahać od 29 st. do 32 st. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 16 st. do 18 st.



Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, by w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo niegazowanej wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego i picia alkoholu, który odwadnia organizm. Należy też pamiętać o noszeniu nakrycia głowy.



Nie można zostawiać dzieci i zwierząt w zamkniętym samochodzie. W razie wystąpienia objawów przegrzania organizmu - przyspieszonego oddechu, temperatury, nudności, zawrotów głowy lub dreszczy należy szukać pomocy, dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999.



Według orientacyjnych prognoz zagrożeń IMGW jeszcze w środę może wydać ostrzeżenia przed burzami z gradem, które mogą występować głównie w środkowej i wschodniej Polsce.



Pod koniec tygodnia ochłodzenie

Dyżurny synoptyk IMGW Michał Ogrodnik wyjaśni, że obecna pogoda, czyli wysokie temperatury na zachodzie kraju i burze głównie we wschodniej części kraju, utrzyma się do czwartku. W czwartek wieczorem od zachodu nasunie się strefa frontu, która przyniesie ochłodzenie na zachodzie kraju. Na wschód i do centrum ochłodzenie dojdzie w niedzielę. Z nasuwaniem się strefy związane będą przelotne deszcze i burze.



W środę najwyższych temperatur synoptycy spodziewają się na zachodzie Polski. Na tym obszarze obowiązują ostrzeżenia 1 stopnia. Wtedy możliwe jest także wydanie alertów dla centralnej i wschodniej Polski ze względu na spodziewane burze.



Przewidywane na niedzielę przejściowe ochłodzenie w Polsce przynieść ma temperaturę osiągającą ok. 20 stopni. Według długoterminowych prognoz od poniedziałku nastąpi powrót upałów, a termometry będą wskazywać 30-32 stop. na zachodzie i 26-27 stopni na wschodzie kraju.