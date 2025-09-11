Policja z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) zakończyła poszukiwania małżeństwa. Mężczyzna i kobieta zgłosili się do komendy w miejscu, gdzie przebywają. Zapewnili, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża.

Zobacz również:

Informację o odwołaniu poszukiwań prowadzonych od środy opublikowano w czwartek po godz. 14:30. 

"Państwo osobiście zgłosili się do jednostki Policji, na terenie której obecnie przebywają. Poinformowali, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża oraz wyrazili wolę odwołania za nimi poszukiwań" - czytamy na facebookowym profilu Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie. 

Policjanci podziękowali też wszystkim, którzy udostępnili informację o poszukiwaniach. 

Gorąca Linia RMF FM jest do Waszej dyspozycji! Przez całą dobę czekamy na informacje od Was, zdjęcia i filmy.

Możecie dzwonić, wysyłać SMS-y lub MMS-y na numer 600 700 800, pisać na adres mailowy fakty@rmf.fm albo skorzystać z formularza WWW.

Zobacz również:

Polska dostała ostrzeżenie od Białorusi. "Uprzedzali nas"