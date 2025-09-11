Policja z Ostrzeszowa (woj. wielkopolskie) zakończyła poszukiwania małżeństwa. Mężczyzna i kobieta zgłosili się do komendy w miejscu, gdzie przebywają. Zapewnili, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża.

Zdj. ilustracyjne / arch. RMF

Informację o odwołaniu poszukiwań prowadzonych od środy opublikowano w czwartek po godz. 14:30.

"Państwo osobiście zgłosili się do jednostki Policji, na terenie której obecnie przebywają. Poinformowali, że ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża oraz wyrazili wolę odwołania za nimi poszukiwań" - czytamy na facebookowym profilu Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Policjanci podziękowali też wszystkim, którzy udostępnili informację o poszukiwaniach.