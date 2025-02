Kim są Sławomir Ż. i Ryszard W.

Pierwszym zatrzymanym jest ks. prałat Sławomir Ż. Jako pułkownik w 2010 r. decyzją ówczesnego szefa MON Bogdana Klicha został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Zanim do tego doszło, duchowny był wymieniany jako główny kandydat na stanowisko ordynariusza polowego WP po śmierci bp. Tadeusza Płoskiego w katastrofie smoleńskiej. W październiku 2016 r. duchowny został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej i objął stanowisko proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Prezydent Andrzej Duda 6 marca 2018 r. mianował ks. płk w st. spocz. Sławomira Ż. na stopień generała brygady.

Drugi zatrzymany to Ryszard W. - działacz PiS z podwarszawskich Ząbek i dobry znajomy Antoniego Macierewicza. Od kwietnia 2016 r. był kierownikiem Sekcji Gospodarczej w Pionie Logistyki Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Zasłynął budowami pomników m.in Romana Dmowskiego przy pl. Na Rozdrożu w Warszawie czy "Panteonu Bohaterów" w Ossowie, poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej.