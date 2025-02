CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie zakupy pojazdów dla Wojsk Obrony Terytorialnej. PAP ustaliła, że chodzi o ks. gen. bryg. w stanie spoczynku Sławomira Ż. i Ryszarda W.

Zdjęcie ilustracyjne / CBA

"Dzisiaj na polecenie Prokuratury Okręgowej Warszawa - Praga agenci CBA zatrzymali 2 osoby do śledztwa w sprawie podejmowania, w zamian za korzyść majątkową albo jej obietnicę, pośrednictwa w załatwieniu dostaw pojazdów mechanicznych z przeznaczeniem dla WOT. Wśród zatrzymanych jest duchowny, wysoki rangą wojskowy w stanie spoczynku" - napisał na platformie X rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych i szefa MSWiA Jacek Dobrzyński.

Dodał, że agenci CBA zabezpieczają również dokumentację oraz nośniki danych w 10 lokalizacjach na terenie 3 województw.

"Z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane dalsze czynności procesowe, na obecnym etapie nie udzielamy szczegółowych informacji" - podał Dobrzyński.

Z ustaleń PAP wynika, że chodzi o ks. prałata Sławomira Ż, który jako pułkownik w 2010 r. decyzją szefa MON Bogdana Klicha został przeniesiony do rezerwy kadrowej. Zanim do tego doszło duchowny był wymieniany jako główny kandydat na stanowisko ordynariusza polowego WP po śmierci bp. Tadeusza Płoskiego w katastrofie smoleńskiej. W październiku 2016 r. duchowny został inkardynowany do diecezji warszawsko-praskiej i objął stanowisko proboszcza parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Dębem Wielkim.

Prezydent Andrzej Duda 6 marca 2018 r. mianował ks. płk w st. spocz. Sławomira Ż. na stopień generała brygady.

Drugi zatrzymany to - jak podaje PAP - Ryszard W. - działacz PiS z podwarszawskich Ząbek i dobry znajomy Antoniego Macierewicza. Od kwietnia 2016 r. był kierownikiem Sekcji Gospodarczej w Pionie Logistyki WITU. Zasłynął budowami pomników m.in Romana Dmowskiego przy pl. Na Rozdrożu w Warszawie czy "Panteonu Bohaterów" w Ossowie poświęconego ofiarom katastrofy smoleńskiej.