Rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zakłada on, że okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej, będą wliczane do stażu pracy – poinformował we wtorek rzecznik rządu Adam Szłapka. Zmiany mają wejść w życie od 2026 r.

Krótszy tydzień pracy w Polsce? Koniec analiz, "obiecujące" wnioski Projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego celem jest wyrównanie szans w dostępie do niektórych świadczeń pracowniczych, które są powiązane ze stażem pracy. To m.in. prawo do dłuższego urlopu, nagród jubileuszowych oraz stanowisk wymagających potwierdzonego doświadczenia zawodowego. Obecnie do stażu pracy wliczają się wyłącznie okresy przepracowane na umowie o pracę. Jak wyjaśniło MRPiPS, oznacza to, że osoby pracujące przykładowo przez kilka czy kilkanaście lat wyłącznie na podstawie umowy zlecenia, mają w świetle prawa niższy staż pracy, niż osoba zatrudniona na etacie np. od roku. Tak samo wygląda sytuacja osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Resort chce, by po zmianach, okresy przepracowane na umowach cywilnoprawnych czy jednoosobowej działalności gospodarczej, były wliczane do stażu pracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który reguluje te kwestie, przyjął we wtorek rząd. To jest ważna zmiana, oczekiwana, potrzebna i przede wszystkim sprawiedliwa - podkreślił Adam Szłapka na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. Co zakłada projekt? Według projektu do okresu zatrudnienia wliczane będą m.in. okresy prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, okresy współpracy z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czas zawieszenia działalności gospodarczej w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, okresy wykonywania umów zlecenia, o świadczenie usług lub agencyjnych oraz czas jako osoba współpracująca, okresy członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych, udokumentowane okresy wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie). Ministerstwo zaznaczyło, że wymienione okresy będą potwierdzane zaświadczeniami wydawanymi przez ZUS. Okresy zatrudnienia niepodlegającego zgłoszeniu do ZUS oraz okresy inne niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą będą potwierdzane na zasadach ogólnych reguł dowodowych. Ich zaliczenie do stażu pracy będzie wymagało przedstawienia odpowiednich dokumentów. Na przykład pracownik z 7-letnim stażem pracy, który przedłoży dokumenty potwierdzające 4-letnią pracę na umowie zlecenia, po 1 stycznia 2026 r. będzie miał prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego zamiast dotychczasowych 20. Nowe przepisy będą działały wstecz W obecnym stanie prawnym wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi: 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 26 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat. Projekt przewiduje, że zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r. Minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk na początku czerwca doprecyzowała, że nowe przepisy będą działały wstecz.