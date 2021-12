Trzy miesiące w areszcie spędzi Michał G. podejrzany o kradzież z włamaniem do Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu. Wraz z drugim mężczyzną - Damianem N. - miał ukraść ze szkoły dla dzieci z niepełnosprawnościami m.in. specjalistyczny sprzęt do diagnozy i terapii zaburzeń słuchu. Wartość skradzionych rzeczy to ponad 65 tys. zł.

