Zaledwie 2 proc. mieszkańców Koszalina wzięło udział w konsultacjach społecznych w sprawie planów powiększenia miasta. Większość głosów była za, władze miasta szykują więc wniosek do MSWiA o zmianę granic.

Koszalin chce wchłonąć trzy sąsiednie sołectwa. Trwające dwie tygodnie konsultacje dotyczyły powiększenia miasta o Mścice, kawałek Starych Bielic i Kretomino. Mieszkańcy miasta mogli wypełniać ankiety w internecie. Formularze były dostępne też m.in. w siedzibach rad osiedli.

W tym czasie wpłynęły 2324 ankiety, z czego 2013 ankiet złożyli mieszkańcy Koszalina, a 311 ankiet złożonych zostało przez osoby, które nie są mieszkańcami tego miasta.



61 proc. ważnie oddanych głosów była za przesunięciem granic administracyjnych miasta.



Władze Koszalina już szykują wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie powiększenia. Musi on do resortu trafić w marcu. Ostateczną zgodę musi wyrazić cała Rada Ministrów. Jeśli rząd się zgodzi, Koszalin powiększy się z dniem 1 stycznia 2023 roku.



Wchłonięcie sąsiednich sołectw powiększy Koszalin o 2 hektary gruntów i 3,5 tysiąca mieszkańców.