O 67 przestępstwach jest mowa w akcie oskarżenia przeciwko 29 osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w dawnej uczelni Collegium Humanum - podała Prokuratura Krajowa w czwartek. Chodzi przede wszystkim o przestępstwa o charakterze korupcyjnym, a także zarzuty poświadczenia nieprawdy w dokumentacji potwierdzającej przebieg studiów w Collegium Humanum, oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy.

/ RMF FM

Wśród oskarżonych w sprawie dawnej uczelni Collegium Humanum są m.in. politycy, rektorzy wyższych uczelni, profesorowie i wykładowcy, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Jak poinformowała prokuratura, akt oskarżenia liczy 623 strony.

Ustalenia śledztwa

Przeszukania w siedzibie uczelni potwierdziły szeroki proceder, który - jak podano - obejmował nie tylko nieprawidłowości przy wydawaniu dyplomów ukończenia studiów podyplomowych MBA, ale także studiów licencjackich i magisterskich. W toku śledztwa ustalono, że od sierpnia 2018 roku Paweł Cz. wraz z innymi osobami brał udział w licznych przestępstwach polegających na przyjmowaniu korzyści majątkowych i osobistych w zamian za wystawianie dokumentów poświadczających nieprawdę.

Ujawniono cały mechanizm przestępczy wskazujący, że dokumentowanie fikcyjnych studiów oraz wydawanie nierzetelnych świadectw było możliwe dzięki współudziałowi rektora Collegium Humanum, pracowników uczelni oraz innych osób, w tym pełniących funkcje publiczne w instytucjach państwowych i samorządowych.

Za pozyskiwanie "studentów" - w tym osób zainteresowanych uzyskaniem dyplomów poświadczających nieprawdę - odpowiadali tzw. rekruterzy dysponujący rozległymi kontaktami i istotną pozycją społeczną. Ustalono, że Collegium Humanum korzystało z usług około trzydziestu takich osób. Jednym z rekruterów był oskarżony Marian D.

Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała także, że część oskarżonych przyznała się do popełnienia zarzucanych czynów.

"W pozostałej części śledztwo jest w toku. Dotychczas 78 podejrzanym przedstawiono 389 zarzutów, a 13 osób było tymczasowo aresztowanych. Wartość zabezpieczonego mienia stanowi kwotę 176 mln zł" - podała prokuratura.

Polityka, ekonomia, pogoda, sport, najnowsze informacje z Polski i ze świata - to wszystko znajdziesz na RMF24.pl .



