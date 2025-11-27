Wypadek z udziałem karetki w Ludwikowie koło Wągrowca (Wielkopolskie). Niestety w wyniku tego wypadku kierowca karetki zmarł, a trzy inne osoby zostały ranne.

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, na drodze wojewódzkiej numer 251 koło Wągrowca karetka przewożąca dwie pacjentki wypadła z drogi i uderzyła w drzewo.

Najciężej ranny został 67-letni kierowca samochodu. Niestety mimo podjętych intensywnych działań ratowniczych, życia kierowcy ambulansu nie udało się uratować.

Do szpitala trafiły trzy pozostałe osoby - dwie pacjentki i ratownik medyczny.

Do szpitala zabrano pozostałe trzy osoby: 46-letniego ratownika medycznego i przewożone karetką kobiety w wieku 93 i 66 lat. Jedna z tych pań została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Bydgoszczy. Pozostali ranni trafili do szpitala w Wągrowcu - powiedział Dominik Zieliński z wągrowieckiej policji.

Na miejscu lądowały dwa śmigłowce LPR.

Policja pod nadzorem prokuratury ustala okoliczności wypadku.

Droga między Wągrowcem a Żninem jest zablokowana, a policja kieruje na objazdy.









