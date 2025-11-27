Rzecznik Praw Obywatelskich nie ma wątpliwości. "Trzeba wykonać" - mówił w Polsat News Marcin Wiącek o wyroku TSUE, który nakazuje Polsce uznawanie małżeństw jednopłciowych.

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podkreślił, że wyrok TSUE ws. uznawania małżeństw jednopłciowych trzeba wykonać.

TSUE orzekł, że każde państwo UE ma obowiązek uznać małżeństwo tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli lokalne prawo takich związków nie przewiduje.

RPO zaznaczył, że Polska dobrowolnie związana jest jurysdykcją TSUE i powinna respektować jego wyroki.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) 25 listopada orzekł, że państwo członkowskie UE ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci, zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

RPO: Trzeba wykonać

Do decyzji TSUE odniósł się w czwartek w Polsat News RPO. Jeżeli ktoś mnie pyta, co zrobić z wyrokiem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka albo co zrobić z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to odpowiedź na takie pytanie jest jedna. Trzeba wykonać - powiedział Marcin Wiącek.

Zaznaczył, że Polska jest członkiem Rady Europy i Unii Europejskiej na podstawie suwerennej decyzji wyrażonej w drodze ratyfikacji stosownych umów międzynarodowych. Zaakcentował, że jeżeli Polska związała się jurysdykcją tych trybunałów i jeżeli płyną z nich sygnały co do tego, że jest problem związany z ochroną praw człowieka, to należy takie orzeczenie wykonać.

Według RPO takiego wyroku, jaki zapadł we wtorek, można się było spodziewać. Jeżeli jest związek osób, które tworzą rodzinę w jednym państwie Unii Europejskiej, to ta rodzina i ten związek powinien być uznawany również w całej Unii Europejskiej jako rodzina - podkreślił.

Rozporządzenie wymaga zmiany

Zapytany o to, co teraz musiałby zrobić rząd, aby to orzeczenie wdrożyć w życie, Wiącek odpowiedział, że zmiany wymaga rozporządzenie określające wzory aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa).

Jego zdaniem powinno dojść do transkrypcji (rejestracji) aktu małżeństwa zawartego w innym kraju Unii Europejskiej. Polega ona na stworzeniu na podstawie aktu stanu cywilnego innego kraju aktu polskiego. Powinno dojść do pewnej modyfikacji w tym zakresie - wskazał RPO.

Rzecznik przywołał także kwestię dzieci z rodzin opartych na małżeństwach osób tej samej płci. Podał, że są przypadki odmowy transkrypcji aktu urodzenia z powodu braku możliwości wpisania do aktu urodzenia dwóch osób tej samej płci jako rodziców. I tu również powinno dojść do uwzględnienia tego standardu - zauważył Wiącek.

Jak zaznaczył, wyrok i prawo Unii Europejskiej ma to do siebie, że działa bezpośrednio. I już na podstawie samego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej można domagać się transkrypcji aktu urodzenia, ponieważ prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo przed polskimi ustawami i tym bardziej przed rozporządzeniami - podkreślił.

Wyrok TSUE w sprawie małżeństwa Polaków

Sprawa, w której orzeczenie wydał TSUE, dotyczy małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 r. w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Aby być traktowani w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego; spotkali się jednak z odmową, jako że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten zwrócił się do TSUE z zapytaniem, czy przepisy krajowe, które nie pozwalają na uznanie małżeństwa osób tej samej płci zawartego w innym kraju Unii, ani na wpisanie tego typu związku to rejestru stanu cywilnego, są sprzeczne w prawem Unii Europejskiej. Trybunał orzekł, że odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim jest sprzeczna z prawem Unii.