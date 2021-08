Kolejny sygnał z Kapitolu w sprawie wolnych mediów w Polsce. Tym razem grupa członków Izby Reprezentantów USA ostrzega Polskę, że przyjęcie nowej ustawy o mediach będzie elementem wpisującym się w "niepokojący trend dotyczący niezależnych mediów w Polsce"

Członkowie Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z obydwu partii wezwali we wspólnym oświadczeniu polskie władze do zagwarantowania "wolnych i niezależnych mediów oraz inwestycji USA w Polsce" w kontekście debaty na temat nowelizacji ustawy medialnej i losu telewizji TVN.

"Kongres będzie uważnie przyglądał się temu, jak rozstrzygną się losy nowej ustawy medialnej oraz odnowienia licencji TVN i wzywa polskie władze do zapewnienia, by wolne i niezależne media, a także amerykańskie inwestycje w Polsce były chronione" - napisała we wspólnym oświadczeniu szóstka kongresmenów z komisji spraw zagranicznych Izby Reprezentantów.



Wśród sygnatariuszy są przewodniczący komisji demokrata Gregory Meeks, najwyższy rangą republikański członek komisji Michael McCaul, a także po dwóch innych deputowanych z obu partii: demokraci - Bill Keating i Gerry Connolly oraz republikanie - Brian Fitzpatrick i Steve Chabot.