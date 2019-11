We wtorek odbędzie się posiedzenie władz krajowych Lewicy Razem ws. formuły reprezentacji w Sejmie - powiedział jeden z liderów ugrupowania Adrian Zandberg. Lewica Razem może stworzyć osobne koło w Sejmie, bądź razem z SLD i Wiosną wejść w skład jednego klubu.

Adrian Zandberg / Leszek Szymański / PAP

Lewica, a dokładniej komitet wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, w wyborach parlamentarnych zyskał 49 mandatów. 24 przypadły SLD, 19 Wiośnie, a sześć Lewicy Razem. W ostatnich tygodniach Wiosna i SLD zdecydowały, że w Sejmie będą tworzyły wspólny klub lewicy. Decyzji nie podjęli jeszcze przedstawiciele Lewicy Razem.

Adrian Zandberg pytany o tę sprawę w TVN24 podkreślił, że oba rozwiązania - wejście do klubu lub utworzenie koła - mają swoje dobre i złe strony. My mamy we wtorek posiedzenie naszych władz krajowych, które będzie decydowało w tej sprawie - powiedział. Dopytywany, jakiej formuły reprezentacji jego ugrupowania jest zwolennikiem, odpowiedział: W tym momencie rozmawiamy z naszymi partnerami, z naszymi sojusznikami, czyli ze środowiskiem Wiosny i ze środowiskiem SLD o tym, w jaki sposób można zorganizować naszą współpracę w parlamencie.

Zandberg zapewnił także, że jego rekomendacja będzie zależała od możliwych formuł współpracy. A my mamy jeszcze przed sobą w dniu dzisiejszym spotkanie, na którym o nich rozmawiamy - zaznaczył.

Lewica proponuje projekty ustaw

Na pytanie, od czego zależy, czy Lewica Razem wejdzie do klubu z SLD i Wiosną, odpowiedział, że rozmowy toczą się między partnerami w bloku lewicowym, a nie poprzez media.

Zandberg przyznał także, że kwestie tego, czy Razem będzie w klubie czy w kole, to są aspekty techniczne współpracy na lewicy. To co jest kluczowe, to, że dogadaliśmy się, jeżeli chodzi o wspólne projekty ustaw - podkreślił. Wymienił w tym kontekście projekty, które w kampanii zapowiedział KW SLD, czyli m.in. nowe zasady refundacji leków, które pozwolą ich wykupienie za 5 zł, a także zakończenia nadużywania umów śmieciowych czy 100 proc. wypłaty wynagrodzenia w czasie choroby.

W środę w Sejmie ma się odbyć pierwsze posiedzenie klubu lewicy. Podczas niego - jak przekazał PAP poseł elekt, członek Zarządu Krajowego SLD Dariusz Wieczorek - parlamentarzyści będą rozmawiać o obsadzie stanowisk m.in. przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza klubu; ma także zapaść decyzja, ilu klub będzie miał wiceprzewodniczących.