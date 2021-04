Przed nami kolejna, ale ostatnia w najbliższym czasie noc z przymrozkami. W niektórych regionach kraju może padać śnieg i deszcz ze śniegiem.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Jak prognozuje IMGW, wieczorem na zachodzie kraju pojawi się sporo przejaśnień. Zachmurzenie utrzyma się na wschodzie, gdzie może też padać deszcz ze śniegiem, a okresami krupa śnieżna.



Termometry wieczorem pokażą od 2 do 4 stopni Celsjusza, a poniżej zera w obszarach podgórskich, w Bieszczadach i we wschodniej części Beskidów.



W pierwszej połowie nocy na wschodzie nadal może padać deszcz i śnieg, ale opady będą słabnąć z godziny na godzinę, aż zanikną. Wiatr, który wieczorem będzie umiarkowany i porywisty (do 55 km/h - na Wybrzeżu), w nocy osłabnie.



W całym kraju nocą temperatura wyniesie od -4 do 0 stopni, a tylko nad samym morzem sięgnie 2-3 stopni. W kotlinach podkarpackich może spaść natomiast nawet do -10 stopni. To kolejna, ale - jak powiedział synoptyk IMGW Jakub Gawron - ostatnia noc z przymrozkami w najbliższym czasie.