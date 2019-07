W sobotę, w drugim dniu Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej lider PO Grzegorz Schetyna ma zaprezentować główne kierunki programu, z którym KO pójdzie do jesiennych wyborów parlamentarnych. Zaplanowanych jest ponadto kilka debat m.in. na temat zdrowia i ekologii.

W piątek rano w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęło się Forum Programowe KO pod hasłem "Uzdrowić Polskę". / Rafał Guza / PAP

W piątek rano w stołecznym Pałacu Kultury i Nauki rozpoczęło się Forum Programowe KO pod hasłem "Uzdrowić Polskę". Wydarzenie obejmuje w sumie ponad 50 paneli dyskusyjnych. W piątek rozmawiano m.in. o gospodarce, edukacji, kulturze, mediach, samorządach, praworządności, polityce senioralnej, prawach kobiet, bezpieczeństwie i polityce zagranicznej.

Na początku Forum głos zabrał lider PO Grzegorz Schetyna, który z jednej strony krytykował rządy Prawa i Sprawiedliwości, z drugiej - zapowiedział m.in. utrzymanie programu 500 Plus. Za błąd uznał podwyższenie w 2012 roku (do 67 r. życia) wieku emerytalnego. Ogłosił też, że w jesiennych wyborach parlamentarnych PO wystartuje jako część Koalicji Obywatelskiej, z której - z jednej strony ma się znaleźć lewica, z drugiej - konserwatyści.



W sobotę, w drugim dniu Forum lider Platformy ma nakreślić kierunki programu, z którym Koalicja Obywatelska pójdzie do wyborów parlamentarnych. Jego wystąpienie spodziewane jest o godz. 10.



Oferta KO ma być gotowa w ciągu dwóch, trzech tygodni. Tutaj, na Forum mamy dyskusję nad materiałem, nad którym pracowaliśmy, który omawialiśmy przez ostatnie trzy lata, ale także nad nowymi pomysłami, pojawiającymi się w trakcie debat. Będziemy więc jeszcze opracowywać ten materiał i w ciągu dwóch, trzech tygodni będzie gotowy do przyjęcia jako program - powiedział szef klubu PO-KO Sławomir Neumann.



Do końca lipca mają być też gotowe listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej, którą na razie współtworzą: PO, Nowoczesna oraz Inicjatywa Polska Barbary Nowackiej. Z nieoficjalnych informacji wynika, że do porozumienia mogą przyłączyć się jeszcze Zieloni i SLD. Wciąż jeszcze trwają rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym.



Na sobotę w ramach Forum Programowego zaplanowane są m.in. panele dotyczące zdrowia, rolnictwa, ekologii, praw zwierząt, energetyki, polityki morskiej. W namiocie przed Pałacem Kultury i Nauki ma odbyć się debata pod hasłem "Obronimy Demokrację", którą poprowadzi wiceprzewodnicząca KOD Magdalena Filiks.



Sobotnia część Forum zakończy się o godz. 16.