"Do wyborów idziemy jako Koalicja Obywatelska. Znajdzie się w niej miejsce dla konserwatystów i lewicy, dla wierzący i niewierzących, dla ludzi z miast i wsi. Przepustką jest tylko przyzwoitość i zdrowy rozsądek" - mówił lider PO Grzegorz Schetyna podczas rozpoczęcia Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Schetyna oświadczył też, że programy socjalne, w tym 500 plus, są potrzebne i "nic co dane, nie będzie odebrane". Jak informuje reporter RMF FM, w sobotę ma zostać zaprezentowana "szóstka Schetyny".

Grzegorz Schetyna podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej / Rafał Guz / PAP

Bierzemy sobie do serca każdy pomysł, każdą potrzebę. Chcemy pochylać się nad każdą ludzką krzywdą. Tak samo szczerze i bez ogródek odpowiadamy na pytania, a pytań jest wiele. Jednym z zadawanych najczęściej, także dzisiaj, jest pytanie dotyczące przyszłości koalicji i formuły, w jakiej zamierzamy wystartować w wyborach - oświadczył Grzegorz Schetyna podczas rozpoczęcia dwudniowego Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesnej, Inicjatywy Polska) w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Lider PO podkreślał, że w Koalicji Obywatelskiej jest miejsce dla konserwatystów i lewicy, a przepustką jest tylko "przyzwoitość i zdrowy rozsądek".



Schetyna zaznaczył, że dwudniowe Forum pod hasłem "Uzdrowić Polskę" ma postawić diagnozę i dać receptę na to, jak naprawić Polskę po rządach PiS. W sobotę zaprezentowana zostanie "szóstka Schetyny", czyli główne kierunki programu Koalicji Obywatelskiej przed startem w jesiennych wyborach do Sejmu i Senatu - informuje reporter RMF FM Patryk Michalski, który był w PKiN.

W centrum programu będą ludzie ciężko pracujący, by dzieci miały dobre wykształcenie i żeby dbały dzień i noc o starszych rodziców, o których niestety nie dba dziś państwo - podkreślił lider Platformy.

Tezy programowe KO mogą zostać skorygowane o wnioski z debat, które odbywają się w ramach Forum. W ciągu dwóch dni w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się 53 panele dyskusyjne.

Jak relacjonuje reporter RMF FM, szef Platformy powiedział też, że w najbliższą środę PO podejmie ostateczną decyzję w sprawie formuły startu w jesiennych wyborach parlamentarnych. Wtedy zbierze się zarząd krajowy partii. Wcześniej Schetyna ma spotkać się między innymi z prezesem PSL-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.







Programy socjalne zostaną

Programy socjalne, w tym 500 plus, są potrzebne - nic co dane, nie będzie odebrane - oświadczył Grzegorz Schetyna. Jednocześnie przekonywał, że pieniądze, jakimi dysponuje partia rządząca to "podwyżki dla nauczycieli, które nie nastąpiły, podwyżki, których nie dostały pielęgniarki, policja, cała sfera budżetowa".



Mówił także, że "to są podatki, które nie pozwalają rosnąć płacom, mimo że jest świetna koniunktura". Zarobki powinny szybować wysoko w górę. Jeśli zastanawiasz się Polko, Polaku, skąd PiS bierze pieniądze, to spójrz na swój pasek z wypłatą. Te pieniądze powinny tam być, a ich tam nie ma - powiedział szef Platformy.





"Kondominium trucicieli"

Grzegorz Schetyna odniósł się też do problemu ze smogiem w kraju. Mówiąc o czystości powietrza podkreślił, że "smog przekracza już wszelki dopuszczalne granice". Polacy chorują, zdrowy rozwój dzieci jest zagrożony, a co robi ta władza? Pozwala sprowadzać bez opamiętania rosyjski węgiel. To jest chore - oświadczył.



Polityk ironizował też, że obecna władza zrobiła z Polski importera śmieci. Sprowadzamy tysiące ton śmieci, jakby nam brakowało własnych. W Polsce robi się czarno od dymu z płonących niemieckich śmieci i rosyjskiego węgla. Prezes PiS Jarosław Kaczyński straszył kiedyś niemiecko-rosyjskim kondominium. No to mamy dziś kondominium trucicieli - ostro podkreślał Schetyna.



Schetyna nawiązał także do problemów związanych z tym, że od września w pierwszych klasach szkół średnich będą dwa roczniki uczniów. Czy to nie jest chore, że tysiące zdolnych uczniów, w tym nawet ci ze świadectwami z czerwonym paskiem, nie dostało się w tym roku do liceum? Przedstawicielka tej władzy odpowiedzialnej za bałagan śmiała im powiedzieć, że marzenia nie zawsze się spełniają, a wiceminister nauki, że uczniowie, którzy nie dostali się do żadnej szkoły mogą jej poszukać za granicą - mówił lider PO.





Polskę trzeba budować wspólnie

W kontekście startu w jesiennych wyborach parlamentarnych Grzegorz Schetyna zwróciła uwagę na to, że Polskę trzeba wspólnie budować, razem urządzać i zgodnie w niej żyć. To jest cel naszej koalicji, to jest cel Koalicji Obywatelskiej - mówił.



Podkreślił jednocześnie, że nigdy nie zgodzi się na wprowadzenie do koalicji polityki transakcyjnej. Czas partyjnych gier się skończył, przed nami wielki bój o wolną Polskę. Każdy z nas musi zastanowić się, co może z siebie dać, a nie co wziąć. Dziękuję tym wszystkim, którzy to rozumieją - mówił Schetyna.



Szef Platformy zapewnił, że rozmowa jest dobrym początkiem każdej współpracy, a szukanie punktów wspólnych decyduje o każdym przedsięwzięciu. Nie wolno nam skupiać się na tym, co nas dzieli, jesteśmy różni to żadne odkrycie, ale są sprawy, które nas łączą i muszą łączyć, które są ważne i o które warto wzajemnie walczyć .



Mówił, że do tego, by w polityce pojawiły się przyzwoitość i bezinteresowność, potrzebna jest rozmowa. Rozmowa to dobry początek wszystkiego - podkreślił Grzegorz Schetyna.