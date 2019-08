"Rozmowy w sprawie uzgodnienia wspólnej listy kandydatów do Senatu zmierzają do porozumienia" – powiedzieli po kolejnej turze negocjacji KO i Lewicy w sprawie "paktu senackiego" Robert Tyszkiewicz (PO) i Krzysztof Gawkowski z Wiosny.

Na zdj. poseł PO Robert Tyszkiewicz (L) / Marcin Onufryjuk / PAP

To było kolejne dobre spotkanie, udało się uzgodnić wszystkie zasadnicze kwestie, pozostały drobne szczegóły. Jestem przekonany, że w ciągu weekendu je doprecyzujemy, żeby na poniedziałek porozumienie było gotowe - powiedział Robert Tyszkiewicz.

Zastrzegł, że uczestnicy rozmów umówili się, że ogłoszą pakiet w całości. Mogę powiedzieć, że przedyskutowaliśmy kwestie kandydatów, okręgów i zasadniczą pulę mamy wynegocjowaną. Pozostały drobne pojedyncze kwestie wymagające jeszcze dyskusji, ale jestem przekonany, że nie będzie to problemem - zapewnił. Pozostajemy w kontakcie przez weekend, żeby w tym czasie postawić kropkę nad i żeby w poniedziałek można było to ogłosić - dodał.



Także sekretarz generalny Wiosny Krzysztof Gawkowski podkreślił, że "rozmowy przebiegały w pozytywnej atmosferze". Dodał, ze pozostało "jeszcze kilka pól konfliktowych", które wymagają przepracowania. Jesteśmy umówieni na sobotę, żeby porozmawiać. Wierzę głęboko, że w najbliższych godzinach uda się pozytywnie zamknąć te negocjacje i że dobra wola z dwóch stron zostanie do końca spełniona - dodał.



Pod koniec lipca Lewica zaproponowała Pakt Senacki, który zakłada, że opozycyjne partie nie będą wystawiały przeciwko sobie kandydatów w wyborach do Senatu. Liderzy SLD Włodzimierz Czarzasty, Lewicy Razem Adrian Zandberg i Wiosny Robert Biedroń zaproponowali spotkania w tej sprawie m.in.: szefowi PO Grzegorzowi Schetynie i prezesowi PSL Władysławowi Kosiniak-Kamyszowi.



Listy Koalicji Obywatelskiej do obu izb parlamentu mają w poniedziałek zatwierdzić także rady krajowe partii tworzących KO: Platformy, Nowoczesnej, Inicjatywy Polskiej i Zielonych.