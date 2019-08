Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało pełne listy kandydatów na wybory parlamentarne. Przedstawił je szef Komitetu Wykonawczego i lider rzeszowskiej listy PiS Krzysztof Sobolewski.

Wybory parlamentarne: Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało listy / Leszek Szymański / PAP

Sobolewski podkreślił, że listy były gotowe już "od jakiegoś czasu", ale przeszły drobne "zmiany kosmetyczne".

Są to listy po części samorządowe - ok. 60 proc. osób z list PiS, to aktywni samorządowcy, burmistrzowie, radni wszystkich szczebli samorządowych - mówił szef Komitetu Wykonawczego PiS. Nasze listy to również listy koalicyjne, bo oprócz członków PiS, będą na nich znajdować się członkowie Solidarnej Polski, Porozumienia Jarosława Gowina, do niedawna członkowie Kukiz'15 - dodał.





Kandydaci PiS do Sejmu





W okręgu nr 1 (Legnica) listę otwiera Adam Lipiński. Na drugiej pozycji jest Elżbieta Witek, a za nią Marzena Machałek.



W okręgu nr 2 (Wałbrzych) listę otwiera Michał Dworczyk. Na drugiej pozycji jest Ireneusz Zyska, a na trzeciej Wojciech Murdzek.



W okręgu nr 3 (Wrocław) listę otwiera Mirosława Stachowiak-Różecka. Za nią są Paweł Hreniak i Jacek Świat.



W okręgu nr 4 (Bydgoszcz) listę otwiera Tomasz Schreiber. Za nim są Łukasz Latos i Piotr Król. Czwartą pozycję zajmuje były wiceszef MON Bartosz Kownacki.





W okręgu nr 5 (Toruń) na pierwszym miejscu jest minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Za nim są Krzysztof Czabański i Iwona Machałek. Piąte miejsce zajmuje Anna Sobecka.



W okręgu nr 6 (Lublin) liderem listy jest Sylwester Tułajew. Na drugim miejscu jest Przemysław Czarnek, a na trzecim Gabriela Masłowska.

W okręgu nr 7 (Chełm) jedynką jest Jacek Sasin. Drugie miejsce zajmuje Sławomir Zawiślak, a trzecie Marcin Duszek.



W okręgu nr 8 (Zielona Góra) listę otwiera Marek Ast. Za nim są Władysław Dajczak i Jerzy Materna.

W okręgu nr 9 (Łódź) listę otwiera wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. Drugie miejsce zajmuje Zbigniew Rau, a trzecie Waldemar Buda.



W okręgu nr 10 (Piotrków Trybunalski) listę otwiera były minister obrony Antoni Macierewicz. Drugie miejsce zajmuje Grzegorz Wojciechowski, a trzecie Robert Telus.



W okręgu nr 11 (Sieradz) jedynką jest Joanna Lichocka. Za nią są Piotr Polak i Tadeusz Woźniak.



W okręgu nr 12 (Chrzanów) listę otwiera były rzecznik rządu Rafał Bochenek. Drugie miejsce zajmuje Marek Polak, a trzecie Zbigniew Biernat.

W okręgu nr 13 (Kraków) listę otwiera Małgorzata Wassermann. Drugie miejsce zajmuje Ryszard Terlecki, a trzecie Andrzej Adamczyk.

W okręgu nr 14 (Nowy Sącz) listę otwiera Arkadiusz Mularczyk. Za nim są Anna Paluch i Barbara Bartuś.



W okręgu nr 15 (Tarnów) "jedynką" jest Anna Pieczarka, "dwójką" Józefa Szczurek-Żelazko, a "trójką" Michał Wojtkiewicz.



W okręgu nr 16 (Płock) listę otwiera minister zdrowia Łukasz Szumowski. Za nim są m.in. Maciej Małecki, Maciej Wąsik i Marek Opioła.





W okręgu nr 17 (Radom) listę otwiera Marek Suski. Za nim są m.in. zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel i Anna Kwiecień.



W okręgu nr 18 (Siedlce) pierwsze trzy miejsca na liście zajmują Krzysztof Tchórzewski, Henryk Kowalczyk i Arkadiusz Czartoryski. Czwarty jest minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W okręgu nr 19 (Warszawa I) pierwsze miejsce zajmuje lider PiS Jarosław Kaczyński. Drugi jest Mariusz Kamiński, a trzecia Małgorzata Gosiewska. Na dalszych miejscach są m.in. Piotr Naimski, Zbigniew Gryglas, Sebastian Kaleta i Andrzej Melak.



W okręgu nr 20 (Warszawa II) listę otwiera minister obrony Mariusz Błaszczak. Druga jest Anita Czerwińska, a trzeci Andrzej Smirnow.





W okręgu nr 21 (Opole) pierwsze trzy miejsca na liście zajmują Violetta Porowska, Katarzyna Czochara i Janusz Kowalski.

W okręgu nr 22 (Krosno) listę otwiera były marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Drugie miejsce zajmuje Anna Schmidt-Rodziewicz, a trzecie Piotr Uruski. Piąty jest Stanisław Piotrowicz.



W okręgu nr 23 (Rzeszów) "jedynką" jest Krzysztof Sobolewski. Druga jest Ewa Leniart, a trzecia Józefa Hrynkiewicz.



W okręgu nr 24 (Białystok) listę otwiera minister edukacji Dariusz Piontkowski. Drugi jest Jarosław Zieliński, a trzeci Bohdan Paszkowski.





W okręgu nr 25 (Gdańsk) listę otwiera wiceminister kultury Jarosław Sellin. Drugi jest Kacper Płażyński, a trzeci Arwid Żebrowski.



W okręgu nr 26 (Gdynia) pierwsze trzy miejsca zajmują Marcin Horała, Aleksander Mrówczyński i Piotr Muller. Czwarty jest były szef "Solidarności" Janusz Śniadek.



W okręgu nr 27 (Bielsko-Biała) pierwsze trzy miejsca zajmują Stanisław Szwed, Grzegorz Puda i Kazimierz Matuszny.



W okręgu nr 28 (Częstochowa) "jedynką" jest Szymon Giżyński. Druga jest Lidia Burzyńska, a trzeci Mariusz Trepka.







Wybory parlamentarne odbędą się 13 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Izby Wyższej przysługuje kandydatom, którzy ukończyli 30. rok życia. Wybory do Senatu odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych.