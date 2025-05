Zajęcia odwołane, słuchacze uziemieni w pokojach

Akademia wprowadziła rygorystyczne środki bezpieczeństwa. Decyzją zastępcy komendanta-prorektora wszystkie zajęcia zostały zawieszone w dniach 9-11 maja.

Zgodnie z zaleceniami sanepidu, słuchacze mają pozostać w swoich pokojach, a dowódcy kompanii zostali zobowiązani do stałego monitorowania stanu zdrowia podopiecznych i natychmiastowego raportowania nowych przypadków.

Akademia dezynfekowana, wyniki próbek w drodze

Uczelnia rozpoczęła intensywną dezynfekcję wszystkich przestrzeni wspólnych - w tym sal wykładowych, łazienek i klatek schodowych. Wydawane są maseczki i środki dezynfekujące, a całe środowisko akademickie zostało objęte ścisłym nadzorem sanitarnym. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności, dlatego wszystkim wydawane są płyny dezynfekujące i maseczki - powiedział rzecznik prasowy Akademii Policji w Szczytnie nadkom. Krzysztof Wasyńczuk.

Władze akademii zapewniają, że słuchacze i studenci mają stały dostęp do pomocy lekarskiej w przychodni na terenie kampusu. Cały czas pani doktor pracuje. Z tego powodu nie jestem w stanie udzielić informacji, ile osób przyjęła, bo ona jest wciąż zajęta - dodał Wasyńczuk.

Wyniki pierwszych próbek, które mogą potwierdzić lub wykluczyć obecność norowirusów, mają być znane po godzinie 15:00. Na godz. 16 zwołuję w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie sztab kryzysowy - poinformował wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król.

Norowirus - co warto wiedzieć?

Norowirus to wyjątkowo zakaźny patogen, który jest jedną z najczęstszych przyczyn tzw. grypy żołądkowej, objawiającej się gwałtownymi wymiotami, biegunką, bólami brzucha i czasem gorączką. Najbardziej narażone na zakażenie są dzieci poniżej 5. roku życia oraz osoby starsze, ale choroba szybko przenosi się także na dorosłych, zwłaszcza w skupiskach ludzi - żłobkach, szkołach, domach opieki czy szpitalach.

Do zakażenia dochodzi bardzo łatwo - przez kontakt z chorą osobą, skażoną żywnością lub wodą, a także przez dotykanie zanieczyszczonych powierzchni i przeniesienie wirusa rękami do ust. Objawy pojawiają się nagle, zwykle w ciągu 12-48 godzin od kontaktu z wirusem, i choć zazwyczaj ustępują w ciągu 2-3 dni, mogą prowadzić do groźnego odwodnienia, zwłaszcza u małych dzieci i seniorów.

Nie ma specyficznego leczenia na zakażenie norowirusem - najważniejsze jest nawadnianie organizmu i odpoczynek. By uniknąć infekcji, należy często myć ręce, dokładnie myć owoce i warzywa oraz dbać o higienę w kuchni i łazience.