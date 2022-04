Wprowadzenie transparentnych przepisów umowy pożyczki lombardowej i określenie szacunkowej wartości zastawu jeszcze przed zawarciem kontraktu - to niektóre ze zmian zawartych w projekcie nowej ustawy o działalności lombardowej. Przygotowany przez Ministerstwo Finansów i UOKiK projekt ustawy trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt ustawy o działalności lombardowej trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Celem projektu jest wzmocnienie poziomu ochrony klientów lombardów - poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie.

Jakie zmiany zawiera ustawa?

Resort podkreślił, że dzięki projektowanym rozwiązaniom, konsument zyska ochronę poprzez wprowadzenie transparentnych przepisów dotyczących umowy pożyczki lombardowej, w tym szczególnie określenia jej kosztów, a także wskazania szacunkowej wartości przedmiotu zastawu lombardowego jeszcze przed zawarciem kontraktu.

Cytat (...) Zostanie wprowadzona definicja całkowitego kosztu umowy pożyczki lombardowej. To wszystkie koszty, które konsument jest obowiązany ponieść w związku z umową pożyczki lombardowej. Wprowadzone zostaną też przepisy określające maksymalne koszty pozaodsetkowe, również w przypadku wcześniejszej spłaty świadczenia pieniężnego - przekazało ministerstwo.

Wtedy całkowity jej koszt ulegnie obniżeniu o kwotę równą kosztom za okres, o który skrócono czas jej obowiązywania - dodaje MF.

Jak wyrazić swoją opinię w konsultacjach?

Jak wskazało MF, projekt obejmuje również regulacje dotyczące umów zawieranych na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, a także propozycje zobowiązujące też przedsiębiorcę do przekazania podstawowych informacji dotyczących zawieranej umowy na trwałym nośniku, na etapie przedkontraktowym.

Ministerstwo podało, że uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu ustawy o działalności lombardowej potrwają do 6 maja.

Aby przejść do konsultacji projektu ustawy należy kliknąć TUTAJ .

Lombardy w Polsce

Z danych Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) wynika, że kiedykolwiek z usług lombardu skorzystało 14 proc. Polaków. Łącznie jest to już prawie 4,5 mln odbiorców tych usług. Od marca 2020 roku z tej metody pozyskiwania środków pieniężnych skorzystało 5 proc. obywateli. Ilość tą należy uznać za znaczą, biorąc pod uwagę, że jednocześnie, w tym samym okresie, tj. od marca 2020 do maja 2021 r. z kredytu konsumenckiego skorzystało 10 proc. obywateli - czytamy w uzasadnienie do projektu uchwały.

W tym okresie ok. 1,5 mln Polaków skorzystało z usług punktów lombardowych w 2020 roku.

Jak podaje ministerstwo, wycena przedmiotu przyjmowanego w lombardach stanowi średnio jedynie ok. 35 proc. jego wartości.

Cytat Dochodzi także do sytuacji w których klienci nie mają możliwości wcześniejszego zapoznania się z umową lub późniejszego odstąpienia od niej. Brak jasnych zasad kalkulacji kosztów pożyczki to kolejna zidentyfikowana nieprawidłowość - zdarza się, że ustnie przekazywane informacje o kosztach pożyczki pod zastaw są rozbieżne z tym, co ostatecznie znajduje się w dokumentacji umownej. W efekcie zdarza się, że za pożyczkę lombardową trzeba zapłacić nawet 1,5 proc. dziennie - brzmi treść uzasadnienia do projektu uchwały.

Dodatkowo, jak informuje MF, brak jest zabezpieczeń w przypadku umów zawieranych na odległość.