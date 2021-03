Kilkadziesiąt nagrobków dzieci zostało zniszczonych przez wandali na cmentarzu przy ul. Poprzecznej w Olsztynie. Wandale połamali i porozbijali tablice i krzyże na dziecięcych grobach.

Zniszczenia powstały w kwaterze grobów dziecięcych. Kilkadziesiąt grobów zostało uszkodzonych w różnym stopniu, są poprzewracane stele, połamane krzyże. Na szczęście nie było ingerencji w groby - mówi dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Olsztynie Zbigniew Kot.

Wygląda to jakby tornado przeszło. Jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało. Tym bardziej jest to bulwersujące, że chodzi o kwaterę dziecięcych grobów - dodaje.

Bramy i furtki cmentarza komunalnego przy ulicy Poprzecznej są zamykane na noc.

Najprawdopodobniej sprawcy musieli przeskoczyć przez ogrodzenie.