Pracownicy szpitala powiatowego w Sochaczewie: salowe, sanitariuszki, opiekunowie medyczni i sprzątaczki we wstrząsającym liście otwartym opisują warunki swojej pracy w czasie pandemii. "Warunki pracy i płacy są tragiczne, jesteśmy wykorzystywani do maksimum, czujemy się jak ludzie ostatniego sortu" - czytamy w piśmie.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Personel pracowniczy szpitala powiatowego w Sochaczewie w liście otwartym domaga się lepszej organizacji pracy i podwyżek, bo jak pisze pracuje ponad siły, bez przerwy, za około 2000 tysięcy złotych miesięcznie na rękę.

W liście pracownicy opisują, że lista ich obowiązków, szczególnie w pandemii, jest coraz dłuższa i należy do niej poranna toaleta pacjentów, karmienie ich, transport na badania, segregacja bielizny do pralni, sprzątanie i dezynfekcja, zabiegi pielęgnacyjne chorych, zmiana pampersów, a także mycie, obcinanie paznokci, golenie.



Pracownicy piszą też, że w ostatnim czasie często zdarzają się zgony chorych na Covid-19, a to właśnie personel pomocniczy przygotowuje zwłoki do transportu, co, jak czytamy w liście otwartym, wiąże się z potężnym stresem.



Tym pracownikom, czyli salowym, sanitariuszkom, opiekunom medycznym i sprzątaczkom, pracującym przecież na pierwszej linii frontu w walce z pandemią, nie należy się dodatek covidowy, dlatego wołają o pomoc.

List otwarty pracowników szpitala / RMF FM

List otwarty pracowników szpitala / RMF FM