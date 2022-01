Do niecodziennej sytuacji doszło na trasie S17 Warszawa-Lublin. Kierowca w nocy zostawił na drodze nieoznakowaną ciężarówkę, która się popsuła i poszedł do domu. Mandatu nie przyjął, grozi mu 30 tys. zł grzywny.

Zdj. ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek, kiedy dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Puławach został powiadomiony, że na trasie S17 przed węzłem Żyrzyn stoi samochód ciężarowy załadowany drewnem.

Samochód nie był w żaden sposób oznakowany, nie miał włączonych świateł awaryjnych ani pozycyjnych. Nie było nawet trójkąta ostrzegawczego - poinformowała komisarz KPP w Puławach Ewa Rejn-Kozak.

Policjanci ustalili, że samochód należy do 37-letniego mieszkańca gminy Żyrzyn. Mundurowi zastali mężczyznę w domu. Tłumaczył, że w czasie, gdy jechał drogą S17, awarii uległo koło naczepy. Zostawił pojazd i pieszo udał się do domu. Przyznał, że nie posiadał trójkąta ostrzegawczego, ale nie poczuwa się do winy, gdyż nic się nie stało - dodała.

Innego zdania byli funkcjonariusze, którzy niejednokrotnie uczestniczyli w zdarzeniach drogowych, gdzie w wyniku najechania na stojący pojazd osoby w nich uczestniczące odniosły poważne obrażenia ciała - stwierdziła policjantka.

Mężczyzna został ukarany mandatem 1500 zł za niezachowanie należytej ostrożności na drodze publicznej i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa dla ruchu drogowego.

37-latek odmówił przyjęcia mandatu, twierdząc, że nikomu nic się nie stało. Sprawa trafi teraz do sądu, który może ukarać mężczyznę grzywną - podsumowała. Maksymalna kara grzywny nałożona przez sąd wynosi 30 tys. zł.