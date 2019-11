93-letni kierowca potrącił w Kielcach na przejściu dla pieszych 64-latka. Poszkodowany z obrażeniami został przewieziony do szpitala – poinformował w piątek oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, Karol Macek.

Zdjęcie ilustracyjne

Do zdarzenia doszło ok. godz. 16.20. 93-latek jechał osobowym nissanem ulicą Wojska Polskiego, w kierunku miejscowości Suków. Na wysokości pętli autobusowej, na przejściu dla pieszych potrącił przechodzącego przez drogę 64-latka - opisywał Macek.



Pieszy z podejrzeniem złamania kończyny oraz ogólnymi potłuczeniami został przewieziony do szpitala.



Według wstępnych ustaleń pieszy w chwili wypadku znajdował się już na środku "zebry". Policja będzie ustalała bezpośrednią przyczynę potrącenia mężczyzny.

