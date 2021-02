Dwie osoby zginęły w katastrofie lotniczej, do której doszło około północy w okolicach Pszczyny. Ofiary, to właściciel śmigłowca i pilot. W lesie rozbił się helikopter z czterema osobami na pokładzie. Akcja ratunkowa była bardzo trudna - do katastrofy doszło w gęstej mgle. Prywatny śmigłowiec rozbił się 300 m od lądowiska w lesie, na terenie podmokłym.

REKLAMA