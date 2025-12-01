​Od 1 grudnia 2025 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące warunków pracy cudzoziemców w Polsce. Rozporządzenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmartwi przede wszystkim Gruzinów, chcących podjąć pracę w Polsce. Lista krajów, których obywatele dotąd mogli się ubiegać o zatrudnienie na uproszczonych zasadach skróci się właśnie o Gruzję.

Rozporządzenie wydano na podstawie ustawy o warunkach dopuszczalności pracy powierzania pracy cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polski. 

Nowe przepisy pracy dla obcokrajowców. Wzrosną opłaty

Zmienia się wysokość opłaty w związku ze złożeniem oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, która od teraz będzie wynosić 400 zł. Do tej pory wynosiła 100 złotych. Oświadczenie można otrzymać w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy. Dotyczy to firm z wpisem do KRS, lub miejsca stałego pobytu oraz osób fizycznych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą z wpisem do CEIDG.

Resort tłumaczy swoją decyzję

Rozporządzenie resortu rodziny, pracy i polityki społecznej obejmie obywateli Armenii, Białorusi, Mołdawii oraz Ukrainy. Z tej listy wykreślono więc obywateli Gruzji. Resort MRPiPS pracy tłumaczy, że decyzja została podjęta "z uwagi na rozwój sytuacji politycznej w Gruzji i stan stosunków dwustronnych".

Pracodawca powinien dołączyć do oświadczenia m.in. cyfrowe odwzorowanie wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca. Potrzebne do takiego wniosku będzie także dokument poświadczający spełnienie wymaganych kwalifikacji.

