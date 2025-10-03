Prezydent Karol Nawrocki odrzucił pierwszych 14 wniosków o ułaskawienie, które wpłynęły do jego kancelarii. Wnioski dotyczyły głównie przestępstw drogowych, narkotykowych oraz oszustw, ale wśród nich znalazła się też sprawa Polki skazanej w Irlandii za głośne zabójstwo.

Od momentu objęcia urzędu przez Karola Nawrockiego do kancelarii prezydenta wpłynęło 14 wniosków o zastosowanie prawa łaski. Wszystkie zostały rozpatrzone negatywnie. Jak poinformował minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek, żaden z wnioskujących nie był osobą publiczną.

Najgłośniejsze sprawy wśród odrzuconych wniosków

Wśród odrzuconych próśb o ułaskawienie znalazła się sprawa Polki skazanej w 2016 roku przez sąd w Irlandii na dożywocie za zabójstwo znajomego. Według ustaleń sądu, kobieta z premedytacją wjechała samochodem do zatoki, wiedząc, że jej pasażer nie potrafi pływać. Wyrok został w 2023 roku przejęty do wykonania w Polsce.

Pozostałe wnioski dotyczyły głównie kierowców, którzy starali się o skrócenie dożywotnich zakazów prowadzenia pojazdów. Dwie osoby były skazane za przestępstwa narkotykowe, a inne sprawy dotyczyły m.in. gwałtu oraz oszustw.

Nowe zasady informowania o ułaskawieniach

Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zrezygnowała z dotychczasowej praktyki publikowania szczegółowych informacji o zastosowaniu lub odmowie prawa łaski. Informacje na temat rozpatrzonych wniosków przekazywane są jedynie w odpowiedzi na pytania mediów.