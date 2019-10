Na moście na Wiśle w miejscowości Zakroczym na Mazowszu doszło do karambolu. O poranku we mgle zderzyło się 7 samochodów. Nikt nie ucierpiał, ale przejazd trasą S7 jest utrudniony.

(zdjęcie ilustracyjne) / Archiwum RMF FM

Na trasie S7 w miejscowości Zakroczym, na odcinku między Płońskiem a Warszawą w woj. mazowieckim doszło do zderzenia 7 samochodów.

Nikt nie został poszkodowany.

Jak objechać miejsce karambolu na S7

Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, a ruch kierowany jest na węźle S7/62 na Nowy Dwór Mazowiecki, a następnie DK85 do S7. Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 9:00.

Jak zauważa reporter RMF FM, nie ma dobrego rozwiązania dla kierowców jadących do Warszawy od strony Płońska. Najbliższy most jest w Nowym Dworze Mazowieckim, na który kieruje objazd. Z tej opcji już korzysta większość kierowców i przejazd przez Nowy Dwór Mazowiecki to jeden wielki korek.

Kolejny most pozwalający przejechać przez Wisłę jest w Wyszogrodzie. Tam nie ma korków, ale ta trasa wymaga nadrobienia 50 km. Pozostaje więc kierowcom czekać aż służby usuną uszkodzone pojazdy.

