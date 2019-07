Prokuratura Okręgowa w Olsztynie wszczęła śledztwo dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem klientów giełdy bitcoinowej BitMarket.pl.

W ocenie prokuratury zarządzający giełdą mogli spowodować szkodę dla klientów tej giełdy o wartości "co najmniej 2.300 bitcoinów / Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Śledztwo obejmie badaniem czas pomiędzy od listopadem 2018 r. a 7 lipca tego roku. Śledczy będą badali, czy osoby, które pełniły funkcję operatora giełdy bitcoinowej BitMarket, celowo nie wprowadzały w błąd klientów tej giełdy "co do zamiaru wywiązania się z zawartych umów zakupu kryptowaluty i przekazania tych środków do portfeli zarządzających".

W ocenie prokuratury zarządzający giełdą mogli spowodować szkodę dla klientów tej giełdy o wartości "co najmniej 2.300 bitcoinów, co stanowi kwotę około 100.000.000 zł" - napisała prokuratura w przesłanym PAP komunikacie.



Prokurator okręgowy w Olsztynie Cezary Fiertek podał, że domeną BitMarket.pl zarządzały osoby "zarządzające spółką Kvadratco Services Limited z siedzibą w Londynie, które pełniły funkcję operatora tej giełdy".



Śledztwo w tej sprawie będą prowadzili policjanci do walki z cyberprzestępczością olsztyńskiej komendy wojewódzkiej. Zarządzającym bitcoinową giełdą grozi do 10 lat więzienia.