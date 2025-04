Jest kara za słowa o "sadyście" i "mordercy", które padły pod adresem Romana Giertycha podczas środowej awantury w Sejmie. Posłowie Jarosław Kaczyński i Iwona Arent z PiS stracą połowę uposażenia. W sumie dotyczy to trzech miesięcznych wynagrodzeń - przekazał marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Awantura w Sejmie: Giertych do Kaczyńskiego: Jarku, siadaj, uspokój się! sejm.gov.pl /

Do awantury doszło w środę, tuż po wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS mówił, że na sali sejmowej jest "sadysta". Potem sprecyzował, że chodzi mu o Romana Giertycha.

Mamy na sali głównego sadystę, niejakiego (Romana) Giertycha - powiedział Kaczyński na chwilę przed zejściem z mównicy.

Chwilę później Giertych zareagował na nazwanie go "sadystą", przemawiając do posłów.

Zostałem nazwany sadystą przez posła Kaczyńskiego - zaczął swoje wystąpienie. Wtedy na mównicy ponownie pojawił się Jarosław Kaczyński. Jarku, siadaj, uspokój się - zwrócił się do prezesa PiS Giertych.

"Łobuzie", "Mów mi wuju"

Nie jestem z tobą po imieniu, łobuzie! - zareagował wzburzony Kaczyński.

Nie jestem z panem, panie Kaczyński po imieniu, tylko badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego - ripostował poseł KO. Mów mi wuju, Jarku - dodał.

"Złaź z mównicy, morderco!"

Na te słowa zareagowali posłowie PiS. Na sali rozległy się okrzyki: "Złaź z mównicy, morderco!". Posłowie PiS zaczęli napierać na mównicę.

Wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski ogłosił 10 minut przerwy.

Jarosław Kaczyński po wyjściu z sali sejmowej tłumaczył, że odnosił się do śmierci swojej współpracowniczki Barbary Skrzypek.

PONIŻEJ CAŁY ZAPIS AWANTURY KACZYŃSKI-GIERTYCH:

Giertych: Panie Marszałku, Wysoki Sejmie.



Kaczyński: Panie Marszałku, Wysoki Sejmie.



Giertych: Zastałem nazwany sadystą przez pana Jarosława Kaczyńskiego. Jarku, siadaj, Jarku, siadaj, uspokój się.



Piotr Zgorzelski (wicemarszałek prowadzący obrady): Teraz głos ma Roman Giertych.



Kaczyński: Nie jestem z tobą po imieniu, łobuzie.



Giertych: Nie jestem z panem, panie Kaczyński po imieniu. Tylko badacze genealogii wykazali, że jestem wujkiem pana Kaczyńskiego, z daleka spowinowaconym. Mów mi wuju, Jarku.



Głos z sali: Złaź z mównicy, morderco!



Giertych: Natomiast, jeśli chodzi o istotę sprawy... (mikrofon zostaje wyłączony).



Sala skanduje: Morderca, morderca!



Piotr Zgorzelski: Ogłaszam 10 minut przerwy. Proszę opuścić mównicę. Panie pośle Giertych. Zwracam się do wszystkich posłów, proszę opuścić mównicę.

Kaczyński nie zamierza przepraszać

W piątek Jarosław Kaczyński został spytany przez dziennikarzy w kuluarach sejmowych, czy przeprosi za swoje słowa skierowane w środę do Giertycha. Absolutnie nie - powiedział prezes PiS. Mam nadzieję, że je powtórzę - dodał.



Giertych natomiast zaapelował do posłów PiS o opamiętanie. Podkreślił, że słowa, jakimi został obrzucony, nie powinny padać. Pomyślcie, co czują moje dzieci - mówił Giertych.



Ostatecznie, jak przekazał marszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, w związku ze środową awanturą Prezydium Sejmu zdecydowało, ze posłowie Jarosław Kaczyński i Iwona Arent z PiS stracą połowę uposażenia. W sumie dotyczy to trzech miesięcznych wynagrodzeń.

