Przemierzając ulice Starego Miasta w Jerozolimie, idąc Drogą Krzyżową śladami Jezusa, docieramy do Bazyliki Grobu Pańskiego. Świątynia – przez wiele osób i w wielu językach zwana też Bazyliką Zmartwychwstania – to ostatni przystanek ziemskiej drogi Jezusa, tam umarł na krzyżu, został złożony do grobu i zmartwychwstał. W Wielki Piątek zabieramy Was w to miejsce.

