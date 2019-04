W Wielki Piątek w RMF FM i na RMF24.pl zabieramy Was w niezwykłą podróż ulicami Jerozolimy – świętego miasta chrześcijaństwa, w którym Jezus Chrystus odbył swoją ostatnią drogę ku ukrzyżowaniu, śmierci i zmartwychwstaniu. Ta droga zaczęła się w Ogrodzie Oliwnym – byliśmy tam z kamerą i mikrofonem, by sprawdzić, jak to miejsce wygląda dziś.

