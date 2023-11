Artur Baranowski, ekonomista ze Śliwnik w Łódzkiem, od środy jest na ustach całej Polski. W popularnym teleturnieju Jeden z dziesięciu zdobył 803 punkty, biorąc na siebie i odpowiadając poprawnie na wszystkie pytania w finale odcinka. "Jesteśmy w szoku. Kładzie wszystkich na łopatki, aż dudni" - skomentował w Radiu RMF24 sołtys Śliwnik Włodzimierz Pietruszewski.

Prowadzący teleturniej Jeden z dziesięciu Tadeusz Sznuk i Artur Baranowski - rekordzista programu / Ireneusz Sobieszczuk / TVP/PAP

"Okazuje się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Pan Artur zdobył tyle punktów, że więcej się nie da: 803. Wielki podziw i olbrzymie gratulacje!" - skomentowano w mediach społecznościowych teleturnieju Jeden z dziesięciu, emitowanego w TVP1.

Niewiarygodny rekord. Czas na wielki finał

Od środowego wieczoru nazwisko Artura Baranowskiego podbija sieć. W mediach społecznościowych krążą zdjęcia prezentujące niezwykłego uczestnika teleturnieju. Internauci są pod wrażeniem wiedzy zwycięzcy środowej rozgrywki.

W 19. odcinku 140. serii popularnego programu Artur Baranowski bez problemu przeszedł pierwszą i drugą rundę eliminacyjną, a prawdziwy show zaprezentował w finale. Nie pozwolił odpowiedzieć rywalom na żadne pytanie, a sam bezbłędnie odpowiedział na wszystkie przygotowane na finał pytania. Z 803 punktami o 270 "oczek" pobił dotychczasowy rekord teleturnieju.

To jeszcze nie koniec emocji z udziałem Artura Baranowskiego, bo już dziś (24 listopada) TVP pokaże wielki finał 140. serii z udziałem m.in. niesamowitego rekordzisty.

Artur Baranowski - skromny człowiek z ogromną wiedzą

Gościem Radia RMF24 był Włodzimierz Pietruszewski, sołtys Śliwnik w Łodzkiem, skąd pochodzi Artur Baranowski.

Dzisiaj chyba jestem najbardziej obleganym sołtysem z Polsce. Nie wiem, czyja to promocja, sołtysa czy Artura, na razie widzę, że moja - mówił ze śmiechem uradowany sołtys, nie ukrywając, że rozdzwoniły się do niego telefony.

Pan Artur skończył studia ekonomiczne i pracuje w swoim zawodzie - przekazał sołtys. Na świętowanie jego sukcesu jeszcze nie było czasu.

Jeszcze nie świętowaliśmy, bo to jest tak świeże. On jest bardzo skromnym chłopakiem, zawsze spokojny. Jesteśmy w szoku, że taki chłopak u nas na wsi mieszka i ma taką wiedzę na wszystkie tematy. Bo to nie jest jeden temat, z którego można się przygotować - mówi zaskoczony Pietruszewski.

"Mój człowiek na moim sołectwie"

Sołtys był już pogratulować nowemu idolowi Polaków. Akurat drzemał, bo całą noc mejlowali do niego z gratulacjami. Mój człowiek na moim sołectwie. Razem się wychowaliśmy wszyscy i znamy się jak łyse konie - powiedział.

Pietruszewski podkreśla, że nie miał informacji o całej sprawie i przegapił odcinek teleturnieju z udziałem Baranowskiego.

Szczerze mówiąc nie wiedziałem nawet o tym. Lubię patrzeć na ten program, ale akurat tego odcinka nie oglądałem - mówi sołtys, który szczegóły poznał dopiero z mediów społecznościowych.

Kładzie wszystkich na łopatki, aż dudni - podsumował wyczyn Artura Baranowskiego.