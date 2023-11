Zrobi się wyraźnie chłodniej w porównaniu do czwartku. Na zachodzie, na Wybrzeżu i lokalnie na południu kraju temperatura wzrośnie maksymalnie do 4-5 stopni Celsjusza. Natomiast najchłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat. Tam ok. 1 stopień Celsjusza.



Spodziewane są opady mieszane, które w ciągu dnia od północy przechodzić będą w opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Największe ich sumy spodziewane w Sudetach, do 10-15 mm. Tam też przybędzie śniegu o 15 cm, a w Karpatach o 10 cm.



Opady śniegu lokalnie mogą wystąpić w całej Polsce.

"Efekt jeziora"

Konsekwencją czwartkowych ulew i wichury może być zjawisko pogodowe znane jako "efekt jeziora". Dochodzi do niego, kiedy zimne powietrze z północy spływa nad ciepły Bałtyk, a następnie nad chłodniejszy ląd.

"Efekt jeziora" oznacza krótkotrwałe, ale intensywne śnieżyce. Jak przewidują synoptycy, w najbliższych dniach w niektórych miejscowościach na Pomorzu może spaść do 30 cm śniegu.

Mroźna i śnieżna noc

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu, na Pomorzu i wybrzeżu oraz początkowo na zachodzie kraju także deszczu ze śniegiem. Możliwe burze.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami do około 5 cm, na Warmii i w górach lokalnie do 10 cm, w Sudetach do 15 cm.

Temperatura spadnie do około -7 stopni lokalnie w rejonach podgórskich Karpat. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach zobaczymy od -4 do -1 stopnia, jedynie na wybrzeżu około 2 stopnie Celsjusza na plusie.

Mocniej będzie wiało nadal na wybrzeżu i w górach.

W sobotę śnieg możliwy w całym kraju

W sobotę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady śniegu, na Pomorzu i wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Możliwe burze, głównie na północy kraju.

Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami na północy oraz w górach o 5 cm do 10 cm. Temperatura maksymalna od -3 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich, 0 - 2 stopni na przeważającym obszarze kraju, do 4 stopni na wybrzeżu.