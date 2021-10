Prezes Prawa i Sprawiedliwości w Przysusze zaprezentował nowe propozycje dla wsi, które mają się znaleźć w Polskim Ładzie. Chcemy, by nasze hasło: "jedna Polska, jeden naród, jedne szanse, jedna godność" zostało zrealizowane. Żaden przeciwnik, sam diabeł nas nie zatrzyma w walce o to, byśmy to zadanie zrealizowali" - powiedział Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński podczas wyjazdowego posiedzenia klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości

W sobotę odbywa się konwencja PiS, na której prezes partii Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rolnictwa Grzegorz Puda przedstawiają nowy program przygotowywany z myślą o wsi i rolnikach.







Kaczyński podczas swojego przemówienie na konwencji PiS podkreślił, że są "trzy sprawy ważne dla polskiego rolnictwa". Po pierwsze, trzeba sprawy polskiego rolnictwa, gospodarstw rolnych, w szczególności tych rodzinnych, na które stawimy, uporządkować - powiedział.



Według niego trzeba też wesprzeć "wszelkiego rodzaju działania poszczególnych gospodarstw i rodzin", a trzecia ważna sprawą jest kwestia wsparcia dla gmin wiejskich.



Przecież rolnik żyje w gminie. To jest jego bezpośrednie otoczenie, które określa w sensie cywilizacji materialnej jego poziom życia, także tę ciągle istniejącą różnicę pomiędzy sytuacją życia w większym mieście, a sytuacją na tych terenach (na wsiach i w mniejszych miastach - przyp. RMF FM) - stwierdził. Tutaj chcemy dokonać tego wielkiego zniwelowania - dodał.





Kaczyński zapowiedział też m.in. "znaczące dopłaty dla tych, którzy będą chcieli dokonać restrukturyzacji niewielkiego gospodarstwa rolnego" oraz "dla tych, którzy będą chcieli podjąć zielona produkcję, dla gospodarstw ekologicznych".



Zapowiedział również wyrównania dla hodowców trzody chlewnej poszkodowanych na skutek afrykańskiego pomoru świń. Wspomniał o dopłatach dla młodych rolników, które - jak powiedział - mają być bardzo poważne.

"To nie jest nowoczesność"

W tej chwili państwo daje pieniądze, ale inicjatywa co ma być wybudowane, będzie inicjatywą oddolną. To propozycje władz gmin, które powinny być konsultowane z mieszkańcami. Dlaczego? Tylko wtedy będą dobrze mieszkańcom służyć, a chodzi właśnie o to, żeby na wsi było bezpiecznie. Chodzi o to, żeby rozwijał się sport, rozwijała się kultura, żeby był łatwy kontakt z książką, żeby rozwijała się cyfryzacja, to też będzie wspierane - zapewnił Kaczyński.



Zapowiedział, że "będzie można dostać pieniądze na cyfryzację gospodarstwa rolnego, ale także i to niezależnie od wieku, od pokolenia, na edukację w tej sferze, na nauczenie się, jak z tego korzystać". Krótko mówiąc na to wszystko, co będzie czyniło naszą wieś i nasze małe miasta, bo ich to też dotyczy, nowoczesnymi, ale w tym dobrym tego słowa znaczeniu - powiedział prezes PiS.



Jak mówił, "dzisiaj często sugeruje się ludziom, że nowoczesność, to w gruncie rzeczy to wszystko, co przychodzi z Zachodu, a co rozbija normalny, naturalny porządek rzeczy". "Nie, to nie jest nowoczesność, to jest kolejny atak różnego rodzaju ideologicznych szaleństw" - ocenił Kaczyński. "My tego nie potrzebujemy" - dodał.







Prezes Prawa i sprawiedliwości w swoim przemówieniu obiecał:

dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw do 50 ha,

przejście na emeryturę bez konieczności zbywania gospodarstwa,

nowy system ubezpieczeń upraw dla rolników,

bezpłatne przestrzenie targowe dla rolnika w mieście,

skuteczną walkę z ASF i odbudowę produkcji trzody chlewnej.







Przedstawienie propozycji dla wsi prezes PiS zapowiedział w połowie lipca na jednym ze spotkań w ramach objazdu kraju. Mówił wówczas, że będą to nowe propozycje, wykraczające poza te zawarte w zaprezentowanym już wówczas programie Polski Ład. Cały czas nad tym pracujemy, żeby wieś stała się inna, dużo lepsza niż dzisiaj, jeżeli chodzi o to, jak tam się żyje - zapewnił w lipcu Kaczyński.

