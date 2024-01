Wszystko zależy teraz od tego, w jaki sposób sąd zdecyduje się wysłać dokumenty, które mają być w porannej wtorkowej poczcie.

Może je wysłać faksem, gdy sprawa jest pilna. Może też skorzystać z tak zwanej poczty resortowej. To oznacza, że policjanci muszą przyjechać do sądu, odebrać korespondencję i rozwieść ją po konkretnych jednostkach.

Dokumenty w tej sprawie muszą trafić do Komendy Rejonowej numer 7 dla Pragi - Południa. Jak się nieoficjalnie ustalił nasz dziennikarz stołeczna policja zamierza przeprowadzić doprowadzenie polityków w sposób jak najbardziej polubowny.

Nie jest wykluczone, że przed akcją funkcjonariusze będą się z nimi kontaktować. Nakazy aresztowania polityków PiS-u wydał Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia.

Jak wygląda rzeczywistość za kratami?

"Przyjęcia osadzonego do zakładu karnego regulują odpowiednie przepisy prawa. Po przywiezieniu przez policję osadzonego do odbycia kary sprawdzane są bardzo dokładanie dokumenty, które stanowią podstawę przyjęcia oraz tożsamość danej osoby. Skazany przekazuje do depozytu m.in. dokumenty, środki pieniężne, przedmioty wartościowe i inne przedmioty, których nie może posiadać w celi np.: telefon komórkowy" - poinformował naszego reportera ppor. Bartosz Muszyński rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Warszawie.

"Skazanego umieszcza się w celi przejściowej, na okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni. W tym czasie osadzonego poddaje się wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym (spotyka się z wychowawcą, a w razie zaistnienia potrzeby z psychologiem) oraz zapoznaje z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym zakładu karnego" - zaznacza ppor. Bartosz Muszyński.

Jak podkreśla "przy przyjęciu skazanego do zakładu karnego informuje się go o możliwości wystąpienia w czasie odbywania kary pozbawienia wolności zagrożeń dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz zetknięcia się z przejawami negatywnych zachowań charakterystycznych dla środowisk przestępczych, a także o potrzebie powiadamiania przełożonych o zagrożeniach bezpieczeństwa osobistego swojego i innych skazanych". I jak dodaje "osadzony ma obwiązek unikać zagrożeń i informować przełożonych o ewentualnych zagrożeniach dla swojego bezpieczeństwa".

Kwalifikacji o rozmieszczeniu skazanych w konkretnej celi decyduje wychowawca, który bierze pod uwagę przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa osadzonym.

Duda zaprosił Kamińskiego i Wąsika

Szef gabinetu prezydenta RP Marcin Mastalerek przekazał w poniedziałek, że Andrzej Duda Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego. Do spotkania

"Prezydent Andrzej Duda zaprosił posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika do Pałacu Prezydenckiego jutro na godz. 11. Odbędzie się wówczas uroczystość powołania ich bliskich współpracowników Błażej Poboży oraz Stanisław Żaryn na doradców Prezydenta RP" - napisał wczoraj Mastalerek.