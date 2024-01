Jak zauważa dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski, to, po pierwsze, może być próba odroczenia momentu zatrzymania polityków PiS - choć jeśli policja szybko dostanie z sądu nakaz zatrzymania, to Kamiński i Wąsik, zamiast do Pałacu, trafią do celi w areszcie.

Jak stwierdził prezydent Andrzej Duda po dzisiejszym spotkaniu z marszałkiem Szymonem Hołownią, "jest grupa ludzi pełniących odpowiedzialne stanowiska w Polsce, którzy chcą, aby za wszelką cenę do zakładu karnego, do więzienia, trafili ludzie, którzy realizowali swoje zadania w zakresie walki z korupcją". Prezydenckie zaproszenie może więc być sygnałem dla elektoratu PiS, że Andrzej Duda jest człowiekiem związanym z Prawem i Sprawiedliwością.

Może być jeszcze jeden cel zaproszenia Kamińskiego i Wąsika do Pałacu Prezydenckiego - ponowny akt łaski dla polityków PiS, choć otoczenie prezydenta kategorycznie to wykluczało. Wtedy jednak Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie stali jeszcze u bram więzienia.

Kamiński w RMF FM: Tylko przemoc fizyczna uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach

Mariusz Kamiński był dziś gościem Roberta Mazurka w Porannej rozmowie w RMF FM.

Nie jestem przestępcą. Najprawdopodobniej już niedługo będę pierwszym więźniem politycznym w naszym kraju - mówił w rozmowie. Polityk komentował w ten sposób wyrok ws. afery gruntowej i postanowienie marszałka Sejmu o wygaszeniu mu mandatu poselskiego.

Kamiński zapowiedział, że weźmie udział w posiedzeniu Sejmu, które rozpocznie się w środę. Dalej jestem posłem. To jest mój obowiązek wobec wyborców. Tylko przemoc fizyczna wobec mojej osoby uniemożliwi mi wzięcie udziału w głosowaniach - podkreślał.

Kamiński i Wąsik skazani prawomocnym wyrokiem ws. afery gruntowej

Były szef CBA i były minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński oraz jego były zastępca Maciej Wąsik, zostali skazani 20 grudnia 2023 r. prawomocnym wyrokiem na dwa lata pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową.

Sprawa wróciła na wokandę po ponad ośmiu latach w związku z czerwcowym orzeczeniem SN. Na początku czerwca br. SN w Izbie Karnej uchylił umorzenie sprawy b. szefów CBA dokonane jeszcze w marcu 2016 r. przez Sąd Okręgowy w Warszawie w związku z zastosowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę prawem łaski wobec nieprawomocnie skazanych b. szefów CBA i przekazał sprawę SO do ponownego rozpoznania.