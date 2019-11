Jacek Sasin jest kandydatem na wicepremiera i ministra do spraw nadzoru właścicielskiego, ale ta nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona - poinformował w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Jacek Sasin / Leszek Szymański / PAP

Premier ogłaszając skład nowego rządu poinformował, że powstanie nowy resort - ministerstwo nadzoru właścicielskiego, ale - jak mówił - ta nazwa zostanie jeszcze ostatecznie uzgodniona.



Tym ministerstwem będzie kierować wicepremier Jacek Sasin; w skład tego ministerstwa wejdzie nadzór właścicielski nad spółkami Skarbu Państwa, nad większością spółek Skarbu Państwa - powiedział premier.



Według Morawieckiego Sasin ma "wypracować najlepsze praktyki, by było jak najwięcej synergii między spółkami". Chodzi o wykorzystanie wszelkich rezerw, także tych leżących w domenie Skarbu Państwa, co jest w naszym żywotnym interesie. To będzie jedno z zadań ministra Sasina oraz opieka nad tym całym działem, który przejdzie z ministerstwa energii - energetyka, górnictwo - podkreślił szef rządu.