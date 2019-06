IMGW wydał na środę ostrzeżenie pierwszego stopnia przed upałami dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Temperatura sięgnie 31 st. W siedmiu województwach będzie zaś obowiązywało ostrzeżenie przed burzami - także z gradem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w poniedziałek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami na dobę liczona od godz. 7.30 we wtorek do godz. 7.30 w środę dla woj. pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniej części woj. wielkopolskiego. Temperatura może się tam wahać od 29 st. do 31 st. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 16 st. do 18 st. - wynika z prognoz IMGW.



Natomiast dla województw: lubelskiego, małopolskiego, opolskiego i śląskiego wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Na Warmii i Mazurach, Dolnym Śląsku i Podlasiu IMGW ostrzega przed burzami z gradem.



Z kolei na środę IMGW wydał ostrzeżenie tego samego stopnia przed upałami w woj. wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim, zaś przed burzami w woj. warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, opolskim i dolnośląskim.



W czwartek pogoda ma się zmienić w większej części kraju. Ostrzeżenie przed upałami będzie obowiązywało już tylko w woj. lubuskim, a przed burzami w woj. podkarpackim, małopolskim i śląskim.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest wtedy ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.