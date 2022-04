Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenie przed oblodzeniem dla woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego oraz niektórych powiatów Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego. IMGW ostrzega też przed roztopami w części powiatów woj. podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Albert Zawada / PAP

Ostrzeżenie przed oblodzeniem dotyczy wszystkich powiatów woj. kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego. W woj. zachodniopomorskim ostrzeżenie obejmuje powiaty: białogardzki, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński oraz wałecki.



Ostrzeżenie dotyczy także czterech powiatów woj. wielkopolskiego: pilskiego, chodzieskiego, wągrowieckiego i złotowskiego.



IMGW podało, że w tych rejonach kraju prognozuje się m.in. zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu lub śniegu z deszczem powodujące ich oblodzenie. Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22 w niedzielę do godz. 6 rano w poniedziałek.



Instytut ostrzega także przed roztopami w części powiatów woj. podlaskiego: białostockim, bielskim, hajnowskim, siemiatyckim, wysokomazowieckim, a także w powiatach woj. mazowieckiego: ostrowskim, węgrowskim, sokołowskim, łosickim, siedleckim i w Siedlcach, garwolińskim, kozienickim, zwoleńskim, piaseczyńskim, lipskim, radomskim i Radomiu, białobrzeskim, szydłowieckim, przysuskim, grójeckim, żyrardowskim, pruszkowskim, w Warszawie, legionowskim, wołomińskim, mińskim i otwockim.



Ostrzeżenia przed roztopami wydano także dla części powiatów województwa lubelskiego: bialskim, Białej Podlasce, łukowskim, ryckim, puławskim, lubartowskim, lubelskim i Lublinie, świdnickim, łęczyńskim, janowskim, kraśnickim oraz opolskim.



Ostrzeżenie będzie obowiązywało od godz. 11 w poniedziałek do godz. 18 we wtorek.



Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.