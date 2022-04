Od północy do godz. 10:30 strażacy interweniowali 1332 razy z powodu padającego śniegu i silnego wiatru. Dziś strefa opadów śniegu nadal będzie utrzymywać się nad południowo-wschodnią częścią kraju. Jak powiedziała Ewa Łapińska, w nocy przestanie padać w Polsce centralnej i na Mazowszu. IMGW wydała ostrzeżenia pierwszego stopnia dla części województw.

Pokryte śniegiem ulice w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Od północy do godz. 10:30 strażacy interweniowali 1332 razy z powodu padającego śniegu i silnego wiatru - poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Karol Kierzkowski.

Najczęściej, bo 668 razy, strażacy wyjeżdżali do zdarzeń w woj. mazowieckim. 320 razy interweniowali w woj. lubelskim, a 101 w woj. świętokrzyskim.

Tylko w piątek, pierwszego dnia kwietnia, strażacy wyjechali do 1031 zdarzeń związanych ze śniegiem i silnym wiatrem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w woj. mazowieckim - 500, w woj. lubelskim - 200 i w woj. świętokrzyskim - 150 - poinformował Kierzkowski.

Rzecznik PSP wyjaśnił, że strażacy wyjeżdżali głównie do połamanych gałęzi i drzew przewróconych pod ciężarem śniegu. Na szczęście nikt nie został ranny.



Dziś znów śnieg

Dziś nad południową częścią Polski nadal utrzymywać się będzie strefa opadów śniegu, choć nie będą już tak intensywne jak wczoraj.

Sobota w południowej połowie kraju będzie z zachmurzeniem całkowitym. Na północy Polski sporo chmur, jednak z przebłyskami słońca.



Na południowej części Podlasia, południowym Mazowszu, południowym Dolnym Śląsku, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie prognozowane są opady śniegu, choć słabsze niż w piątek. Przelotne, słabe opady śniegu możliwe są także nad samym morzem - mówi Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego.

Jeżeli chodzi o temperaturę maksymalną, to tam, gdzie będzie padał śnieg, synoptycy spodziewają się, że wyniesie ona od minus jednego do plus jednego stopnia Celsjusza. Na Podhalu termometry wskażą maksymalnie minus 2 stopnie. Na północy i w północno-zachodniej części Polski można spodziewać się do 4-7 stopni. Wiatr będzie nadal porywisty, z kierunków północnych. Nad morzem i w górach może osiągać do 70 km/h - powiedziała Ewa Łapińska.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed oblodzeniem i opadami śniegu dla województw południowo-wschodniej części kraju. Obowiązuje w woj. lubelskim, podkarpackim, małopolskim, świętokrzyskim, śląskim oraz centralnej i południowej części Mazowsza oraz Podlasia. W niektórych regionach synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie opadów mokrego śniegu i deszczu ze śniegiem, powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -1 st. C, a minimalna przy gruncie około -2 st. C.

Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu dotyczy woj. małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, południowych części województwa opolskiego i dolnośląskiego, centralnej i południowej części województwa podlaskiego, mazowieckiego i łódzkiego oraz zachodniej części woj. podkarpackiego. Według synoptyków w tych regionach prognozowane są opady śniegu, powodujące miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm, do 15 cm.

Alert pierwszego stopnia jest wydawany, gdy przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Śnieg także w nocy

W nocy strefa opadów śniegu będzie przemieszczała się na południe. W Polsce centralnej, na północy Mazowsza i w stolicy nie powinno już padać. Śnieg nadal będzie padał na Lubelszczyźnie, w Małopolsce, Górnym Śląsku, Podkarpaciu, w rejonie Kotliny Kłodzkiej i w województwie świętokrzyskim. Na Pomorzu spodziewane są słabe, przelotne opady śniegu, choć możliwe są także przejaśnienia. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na południu do minus 6 na północy kraju. Lokalnie, zwłaszcza po opadach, drogi mogą być śliskie.