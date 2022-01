W nocy z czwartku na piątek rozpogodzi się, ale na wschodzie kraju po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu pojawi się oblodzenie – przekazał w czwartek dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Ogrodnik.

Zdjęcie ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Padający śnieg będzie się topił, ale jednocześnie przy spadającej temperaturze będzie zamarzał. Dlatego na wschodzie kraju wieczorem i w nocy należy uważać na oblodzenie. Miejscami nawierzchnie dróg mogą być śliskie - powiedział synoptyk.



Na śliskie drogi i chodniki trzeba uważać w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim, a także we wschodniej części świętokrzyskiego i Małopolski. IMGW wydał dla tych regionów ostrzeżenie I stopnia przed oblodzeniem.



W nocy najchłodniej będzie na zachodzie kraju od minus 7 st. C, minus 4 st. C w centrum i minus 5 na wschodzie, a najcieplejszym rejonem będzie strefa brzegowa morza Bałtyckiego, tam termometry pokażą minus 2 st. C.



Nad ranem w kotlinach karpackich miejscami temperatura może spaść nawet do minus 14 stopni Celsjusza - dodał synoptyk.



Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, jedynie na krańcach wschodnich miejscami może być porywisty.



Piątek zapowiada się słonecznie, z lokalnym zachmurzeniem i małymi opadami śniegu na zachodzie i na północy Polski.