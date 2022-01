IMGW wydał ostrzeżenie 1. stopnia przed oblodzeniem. Dotyczą one województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego oraz południowych powiatów woj. śląskiego i małopolskiego.

Zdj. ilustracyjne / Adam Warżawa / PAP

Alert o oblodzeniu w woj. zachodniopomorskim będzie obowiązywał od godz. 1 w nocy do 9 rano; w woj. pomorskim od godz. 3 do 12, zaś od 5 do 12 w woj. kujawsko-pomorskim. Na Warmii i Mazurach ostrzeżenie będzie obowiązywało od czwartku od godz. 10 do 18; w woj. podlaskim od czwartku od godz. 13 do 19.30.

Ostrzeżenie IMGW obejmuje dwa powiaty woj. śląskiego (suski i żywiecki), a także 5 powiatów woj. małopolskiego: suski, nowotarski, tatrzański, nowosądecki i gorlicki. W tym rejonie alerty obowiązują do 4 rano.

Prognoza pogody na długi weekend

W długi weekend pogoda będzie dynamiczna. W czwartek, w święto Trzech Króli, z północy i północnego zachodu zacznie napływać nad Polskę mroźne arktyczne powietrze. Temperatura w dzień wyniesie od 0 st. C do 3 st. C, jedynie na Podhalu i w rejonach podgórskich około -1 st. C. Wiatr będzie porywisty, nad morzem do 65 km/h, a w górach do 100 km/h, północno-zachodni. Gdzieniegdzie może powodować zawieje śnieżne.



Słoneczny i mroźny piątek

W piątek nad Polskę nasunie się klin wysokiego ciśnienia, co przyniesie w całym kraju słoneczną pogodę. Jedynie mieszkańcy północnych rejonów mogą spodziewać się większej ilości chmur i gdzieniegdzie słabych opadów śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem.

Temperatura w dzień wyniesie od -3 st. C na południowym wschodzie do 2 st. C na zachodzie i nad morzem, chłodniej będzie w rejonach podgórskich około -4 st. C. Wiatr na ogół słaby, jedynie na wybrzeżu i w górach porywisty.

W sobotę możliwe opady śniegu

W sobotę i niedzielę ponownie na pogodę w Polsce będą wpływały układy niskiego ciśnienia i towarzyszące im fronty atmosferyczne, jednak napłynie nieco łagodniejsze powietrze polarnomorskie.



W sobotę początkowo na wschodzie będzie pogodnie, natomiast na pozostałym obszarze kraju niebo od rana będzie zasnute chmurami. Po południu już w całym kraju gdzieniegdzie poprószy słaby śnieg.

Niedziela z możliwymi przejaśnieniami

W niedzielę również miejscami pojawią się słabe opady śniegu, ale nie zabraknie też przebłysków słońca, zwłaszcza na północy i wschodzie. Temperatura w dzień wyniesie od -2 st., 0 st. na wschodzie, do 2 st., 3 st. na zachodzie kraju, w rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej, około -3 st. C.



W nocy nadal utrzyma się lekki mróz, temperatura minimalna wyniesie od -7 st., -5 st. miejscami na południu do -1 st., 0 st. nad morzem.