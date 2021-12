Oblodzenie drogi było powodem serii kolizji na S17 na odcinku Warszawa - Lublin w okolicach Garwolina na Mazowszu. W trzech miejscach zderzyło się w sumie 8 samochodów. Do szpitala trafiła ciężarna kobieta. Skarżyła się na niewielkie dolegliwości.

Zdj. ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Na dwukilometrowym odcinku Warszawa - Lublin w okolicach Garwolina doszło do trzech różnych kolizji, w których udział wzięło łącznie osiem samochodów osobowych. Na ok. dwukilometrowym odcinku drogi wystąpiło lokalne oblodzenie. Doszło do kolizji w trzech różnych miejscach - mówi Tomasz Biernacki z Komendy Powiatowej PSP w Garwolinie.

Do szpitala trafiła kobieta w ciąży, która uskarżała się na niewielkie dolegliwości. Nikt poza tym nie wymagał udzielenia pomocy - dodaje Biernacki.